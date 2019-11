Lukuaika noin 1 min

Facebook kertoo blogissaan vaihtaneensa tutun sinisen f-logon selkeään ja minimalistiseen FACEBOOK-tekstiin.

Jatkossa Facebookin omistamien palveluiden yhteyteen liitetään teksti ”from Facebook”.

Yhtiö kertoo haluavansa olla selkeämpi omistussuhteistaan niin yksittäisille ihmisille kuin bisneksillekin, jotka haluavat käyttää Facebookin eri palveluita osana verkostoitumistaan.

Cnbc kertoo, että Facebookin uudelleenbrändäys tapahtuu hetkellä, jolloin huoli yhtiön toiminnasta on suurimmillaan.

Niin poliitikot kuin yksityisyydensuojan puolestapuhujatkin pelkäävät Facebookin datankeruutapojen vuotavan sen omistamiin palveluihin.

Koko Facebookin toiminta laajemminkin ottaen on tarkastelun kohteena. Somejättiä kohtaan on aloitettu virallinen tutkinta kartelliepäilyjen vuoksi, ja kaikkiaan 47 yhdysvaltalaista oikeuskansleria on käynnistänyt tutkimuksen Facebookin toimintatavoista.

Jotkut poliitikot, kuten presidenttiehdokas Elizabeth Warren, vaativatkin Facebookin pilkkomista pienempiin osasiin.

NBC muistaa, kuinka Google pilkkoi itsensä vuonna 2015. Monet Googlen toiminnoista hajautettiin uuden Alphabet-emoyhtiön alaisuudessa toimiviksi itsenäisiksi yrityksiksi.