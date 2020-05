Lukuaika noin 4 min

Korona-aika on nostanut ruutuajat uusiin ennätyksiin, mikä puolestaan on lisännyt brändien kiinnostusta sisältöyhteistöihin tv- ja elokuvapuolen kanssa. Sillä koska moni haluaa estää mainokset, kaupalliset yhteistyöt kirjoitetaan yhä useammin osaksi tarinaa.

”Jos tähän päivään mennessä ei koskaan olisi ollut mainoskatkoja televisiossa, ja joku edottaisi nyt, että keskeytetään ne koko ajan ja sijoitetaan sinne väliin markkinointiviestejä, niin luulen, että sitä pidettäisiin aivan hulluna”, sanoo Laura Sutinen, yksi vastikään perustetun Red Carpet Brand Alliances Oy :n perustajista.

Yritys kertoo olevansa alan ensimmäinen suomalaistoimija, joka yhdistää uudella tavalla brändit elokuvien ja TV:n, urheilun, kulttuurin ja tapahtumien kanssa. Sen konseptiin kuuluu kohderyhmäkartoitus, myynti, seuranta ja tulosten analysointi.

”Kentällä on ollut tarvetta toimijalle, joka yhdistää kumppanuuksia tuoden yhteen taiteellisen ja kaupallisen maailman ja löytää molemmille lisäarvoa. Ajatukset ja tarpeet voivat olla erilaiset, mutta kun ne yhdistää, sieltä voi löytyäkin jotain, joka hyödyttää molempia puolia”, Sutinen kertoo.

RCBA on osa Red Carpet Groupia, joka järjestää muun muassa Red Carpet -elokuvafestivaalia Hyvinkäällä. Sutisen lisäksi uuden yrityksen muodostavat Antti Luusuaniemi, joka on Red Carpetin perustaja sekä toimitusjohtaja Risto Oksanen, jolla on kattava kokemus sponsoroinnista erityisesti urheilun parissa.

”Sarjoissa on brändeille potentiaalia”

Sutisen toimenkuvaan kuuluu kumppanuuksien etsiminen televisiosarjoihin ja elokuviin. Hän kuvailee olevansa neuvottelija taiteellisen ja kaupallisen maailman välillä. Sutinen on työskennellyt elokuvien ja sarjojen tuotantopuolella ja tehnyt aiemmin vastaavia töitä freelancerina.

”Sarjoissa on brändeille todella paljon potentiaalia. Tein freelancerina erästä Elisa Viihteelle tulevaa sarjaa, ja oli positiivista huomata, että brändit olivat todella kiinnostuneita siitä. Kun on kahdeksanosainen sarja, niin siihen voidaan sisällyttää tarinallisesti hyvin sellaista, jossa brändille tulee useita toistoja, eikä vain tuotesijoittelun muodossa vaan tarinallisesti.”

Sutisen työtä helpottaa se, että hän saa tuotantoyhtiöiltä perattavakseen käsikirjoituksia.

”Tarina pitää purkaa kohta kohdalta ja miettiä, mihin yhteistyö sopisi.”

Periaatteessa mielikuvitus lienee vain rajana, miten kaupallista yhteistyötä voidaan tuoda kulttuurituotteisiin. Sellainen voidaan toteuttaa vaikka kulunvalvontajärjestelmä-firman kanssa, jos sellaista elokuvassa käytetään.

"Silloinkaan yhteistyötä ei itse sisällössä tarvitse välttämättä alleviivata, vaan yhdessä brändin kanssa voidaan rakentaa sellaiset työkalut, että sarjan näkyvyys voidaan hyödyntää erillisenä monipuolisesti myös sarjan ulkopuolella tapahtuvassa markkinoinnissa ja viestinnässä.”

Sutisen mukaan elokuvat ja sarjat ovat kiinnostavia ja vaikuttavia alustoja brändiyhteistöille, koska ne simuloivat oikeaa elämää.

”Kun katsot tv-sarjaa, jossa sukat lojuvat lattialla ja päähenkilöä itkettää, niin siihen on ehkä helpompi samaistua kuin jos kaikki olisi kovin maalailtua kuten perinteisissä mainoksissa. Alitajuinen assosiointi voi olla paljon vahvempi silloin.”

Pitkä aikajana otettava huomioon

Sarja- ja elokuvayhteistöissä on otettava huomioon se, että ne ovat pitkiä kaaria. Sen sijaan, että projekti olisi valmis kuukaudessa, aikajänne on yleensä yli vuoden. Ideaalitilanne merkityksellisen brändiyhteistyön rakentamiselle olisi se, että brändi pääsee osallistumaan projektiin heti alkuvaiheessa, jolloin lopputuloksestakin tulisi luontevin.

”On löydettävä yhteinen tekijä, joka innostaa molempia osapuolia. Lähtökohtaisesti on tehtävä selväksi, että jos tuntuu epämiellyttävältä, sitä ei kannata tehdä. Harva taiteilija haluaa tehdä mitään sellaista, mikä hävettää myöhemmin.”

Sutinen huomauttaa, että tärkeintä on löytää yhteinen arvopohja.

”Monet yritykset haluavat tietysti markkinoida, mutta voi olla myös halua viestiä esimerkiksi arvopohjasta ja tukea ylipäänsä kulttuuria ja viihdettä.”

Sutinen on ollut rakentamassa brändiyhteistöitä esimerkiksi Tuntemattomassa sotilaassa. Toisinaan brändiä voi olla hankala kirjoittaa tarinaan. Silloin voidaan muodostaa yhteistyö elokuvan ympärille muilla tavoin esimerkiksi tapahtumien tai vaikka kuvauspaikkavierailuiden avulla.

”Voihan brändiyhteistyötä tarkastella myös HR:n budjetista. Yhteistyö voi olla sellaista, joka motivoi henkilöstöstä lähtien kuluttajaan asti.”

Brändiyhteistyöt ovat ennen kaikkea arvovalintoja, joiden välillä on löydettävä kompromisseja, Sutinen määrittelee.

”Moraali pitää olla mukana, eikä nuorisoleffaan ensimmäisenä haeta alkoholisponsoria.”