Mainonnan Monitaho -tunnustuksen 2019 saa Nesteen markkinointijohtaja Sirpa Tuomi. Tuomi valikoitui tunnustuksen saajaksi pitkäjänteisen, innovatiivisen ja vaikuttavan brändityönsä ansiosta, kuuluvat perustelut.

"Sirpa Tuomi on tehnyt Nesteellä pitkäjänteistä ja innovatiivista brändityötä, jossa on otettu huomioon kansainvälisyyden lisäksi vastuullisuus, ilmastonmuutos sekä tulevat sukupolvet”, perustelee tiedotteessa valintaa Pasi Myllymaa, tunnustuksen myöntäneen MAT-säätiön puheenjohtaja.

Tuomi on mm. seuraavien tunnettujen Nesteen hankkeiden takana: Journey to Zero, Nolla-mökki, Zero Island Lidö, Zero Menu, Don’t Choke, Pre-order the Future, EduCycle, Buzz Aldrin – The only way is forward, Vastuullinen Neste-ralli sekä Puhtaampi planeetta tuleville sukupolville.

Tuomea ohjaa markkinointijohtajan työssään näkemys, joka on helposti tunnistettavissa näissä hankkeissa: harmaata massaa ei pidä tehdä.

"Jos ei ole ideaa, joka kunnolla sytyttää ja johon itse uskoo, on parempi jättää tekemättä. Tehdään sitten, kun ideassa on potentiaalia koskettaa ja erottua ja siten myös synnyttää toimintaa”, Tuomi sanoo tiedotteessa.

Lisäksi Tuomelle on tärkeää rakentava, arvostava yhteistyö ja yhteisistä onnistumisista nauttiminen.

"On upeaa saada liittyä arvostamieni kollegoiden joukkoon, joille Mainonnan Monitaho -tunnustus on aiemmin myönnetty. Erityisen hienolta tunnustus tuntuu siksi, että sen perusteena on toimiminen laajemmin markkinointiviestintäalan kehittämiseksi. Olen mielelläni jakanut ajatuksiani ja kokemustani, ja koen tärkeäksi kannustaa nuorempia kehittymään ja tekemään muistijäljen jättävää, rohkeaakin markkinointia”, Tuomi sanoo.

MAT-stipendi Creative Performance Training Methodille

Tunnustuksen julkistamistilaisuudessa MAT-säätiö jakoi myös 5000 euron arvoisen stipendin, jonka kohteen Sirpa Tuomi valitsi Mainonnan Monitaho -tunnustuksen saajana. Stipendi myönnettiin Creative Performance Training Methodille: www.creativeperformancetraining.com. Koulutusohjelman tavoitteena on lisätä luovaa ongelmanratkaisukykyä sekä vahvistaa ammatillista itsetuntoa ja hyvinvointia.

”On hienoa, että ideamme kasvattaa yritysten luovaa kulttuuria nähdään tarpeellisena kasvualueena. Tämä palkinto antaa piristysruiskeen visiomme toteuttamiseen suomalaisessa yritysmaailmassa”, kommentoi tiedotteessa Steve Brown, Creative Performance Trainingin luova johtaja.

”Juuri tätä monissa organisaatioissa tarvitaan, jotta voidaan tehdä erottuvaa, tuloksellista markkinointia. Isoja ideoita ei synny ilman luovuutta ja rohkeutta: asiakkaiden on osattava vaatia niitä ja markkinointitoimistojen ja -ammattilaisten tuottaa. Työssä jaksaminen ja henkilökohtainen hyvinvointi ovat myös edellytyksiä luovuudelle ja tuottavuudelle”, SirpaTuomi perustelee valintaansa.

Mainonnan Monitaho -tunnustuksen ja MAT-stipendin myöntää MAT-säätiö. Vuodesta 1967 saakka jaettu Mainonnan Monitaho -tunnustus myönnetään joka toinen vuosi henkilölle, joka toimii esimerkillisesti tai menestyksekkäästi markkinointiviestinnässä tai mainonnassa ja kehittää toiminnallaan alaa.

Mainonnan Monitaho 2019 -tunnustuksen valitsivat MAT-säätiön kanssa yhteistyössä Mark Suomen Markkinointiliitto, Mainostajien liitto ja MTL (Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto). Tunnustus jaettiin nyt 45. kerran.

Vuonna 2007 perustettu MAT-säätiö seuraa MAT ry:tä, entistä Mainoshoitajain yhdistystä. MAT-säätiö edistää markkinointiviestintäalan kehitystä ja koulutusta.