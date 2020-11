Lukuaika noin 2 min

TekojenTiistaina halutaan herätellä keskustelemaan antamisesta ja lähimmäisten auttamisen tärkeydestä. Tänä vuonna tavoitteena on miljoona hyvää tekoa ja kampanja toivoo, että ihmiset jakavat hyvät tekonsa myös muiden tietoon.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen yhteistyöverkosto Vastuullinen Lahjoittaminen ry (VaLa) toimii Suomessa TekojenTiistain koordinaattorina. Viime vuonna TekojenTiistaihin osallistui satoja yhteisöjä ja lukuisia yksityishenkilöitä.

Myös tänä vuonna mukaan on lähdössä niin isoja järjestöjä ja yrityksiä kuin pienempiä paikallistoimijoita. SOS-Lapsikylä on mukana TekojenTiistaissa jo kolmatta kertaa.

”Me haluamme olla mukana kannustamassa ihmisiä hyviin tekoihin ja nostamme viestinnässämme esiin vapaaehtoisia, jotka tekevät työtä haavoittuvissa oloissa kasvavien lasten ja nuorten hyväksi.”

”Lastensuojelujärjestönä tarjoamme suurelle yleisölle erilaisia tapoja auttaa sekä lahjoitusten että tekojen kautta”, SOS-lapsikylän viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen kertoo tiedotteessa.

Globaalin koronakriisin ja eristäytymisen aikakautena hyvän tekeminen on tullut entistäkin tärkeämmäksi. Erityisesti nyt tarvitaan tapoja ja tekoja, jotka tuovat ihmisiä yhteen, vaikka fyysinen kokoontuminen ei olekaan mahdollista.

Vaikka globaali koronakriisi asettaa rajoituksia ihmisten keskinäiseen kanssakäymiseen, kampanjaan voi osallistua koronaturvallisuuden huomioiden monin tavoin. On mahdollista esimerkiksi soittaa ystävälle tai yksinäiselle vanhukselle tai ostaa joululahja vähävaraiselle perheelle.

”Vaikka koronarajoitukset ovat vähentäneet mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä, niin syksyn perinteiset keräykset kuten Roosa nauha ja Nenäpäivä osoittavat onnistumisillaan, että Suomessa löytyy auttamisen intoa”, toteaa VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

”Korona-aika on poikinut myös uusia osallistumisen tapoja, aktivoinut erityisesti läheisten tukemista ja innostanut ihmisiä mukaan erilaisiin tempauksiin, jota TekojenTiistaikin tarjoaa”, Tornikoski jatkaa.

TekojenTiistai on saanut alkunsa Yhdysvalloista. #GivingTuesday on kampanja, joka muistuttaa ihmisiä antamisen ja yhteisön voimasta. Yhtenä kampanjan tavoitteista on tehdä antamiskulttuurista näkyvämpää sosiaalisen median avulla.

Keskeistä kampanjassa on se, että osallistumiselle on lukemattomia erilaisia tapoja. Yhteydenottojen tai lahjoitusten ohella hyväksi teoksi luetaan esimerkiksi kaupassa käynti naapurin puolesta, verenluovutus tai hyvän tekemiseen liittyvän postauksen jakaminen sosiaalisessa mediassa.

Kampanjan ajankohdaksi on valikoitu Black Fridayn jälkeinen aika, sillä yhtenä viestinä on tarkoitus muistuttaa antamisen ja jakamisen tärkeydestä vastapainona kuluttamiselle.