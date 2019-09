Lukuaika noin 2 min

Markkinointi&Mainonta perustettiin vuonna 1994. Johtava markkinointia, mainontaa, myyntiä ja mediaa seurannut suomalainen lehti ja uutissivusto täyttää siis tänä vuonna 25 vuotta.

Neljännesvuosisadassa suomalainen markkinointiviestinnän ala on muuttunut radikaalisti ja muutosvauhti vain kiihtyy. Siksi myös M&M:n juhlavuoden teemaksi on muovautunut uudistuminen. Tai oikeastaan laajentuminen.

Kevät on keskusteltu alan ihmisten kanssa, suunniteltu, väännetty kättä ja valmistauduttu.

Tänä syksynä uudistuvat sekä M&M:n printtilehti että Marmai.fi-sivusto. Itse asiassa, muutos on jo alkanut: luet tätä tekstiä jo uudelta sivustolta. Tervetuloa!

Uudistus ei ole pelkästään tekninen loikka ja lukukokemusta helpottava. Aiomme myös lisätä sisältöä, jotta pystymme entistä paremmin palvelemaan suomalaista markkinointialan ammattilaista.

Johtoajatuksena laajentumisessa on luovuus. Luovuuden arvostus on meillä ja maailmalla noussut uusiin sfääreihin. Me M&M:ssä haluamme jatkossakin toimia uutisten välittäjänä, kirittäjänä ja kriitikkona alalla, jota kutsumme luovaksi taloudeksi.

Luovuus on meille kattokäsite, joka sopii kaikkeen markkinointiviestinnässä. Uutisoimme ja analysoimme yhtä lailla luovuudesta suunnittelussa, myynnissä, strategiassa, teknologiassa tai vaikkapa rekrytoinnissa.

Näin toteamme omassa markkinoinnissammekin: sisältö kasvaa, nimi pysyy samana.

Nykyiset painetun Markkinointi&Mainonnan tilaajat saavat M&M Digin maksutta nykyisen tilauskautensa loppuun saakka. Lisää digioikeudet tilaukseesi osoitteessa www.marmai.fi/digi.

Jos et vielä ole tilaaja, voit kokeilla M&M Digiä maksutta kaksi viikkoa. Kokeilutilauksen voi aktivoida osoitteessa www.marmai.fi/kokeile Kokeilujakso on määräaikainen, eikä sido mihinkään.

Jatkossa M&M:n uutisia ja kolumneja kommentoidaan Alma-tunnuksella. Nimimerkki muodostetaan automaattisesti Alma-tunnukseen liitetystä etu- ja sukunimestä. Luo Alma-tunnus sivuston yläosan kirjaudu-linkistä tai kirjaudu sisään olemassa olevalla Alma-tunnuksella.

Kirjoittaja on Markkinointi&Mainonta-lehden uutispäällikkö.