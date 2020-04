Fiat 500e on äänimaisemaltaan poikkeuksellinen sähköauto.

Ihmisääntä ja melodiaa. Fiat 500e on äänimaisemaltaan poikkeuksellinen sähköauto.

Ihmisääntä ja melodiaa. Fiat 500e on äänimaisemaltaan poikkeuksellinen sähköauto.

Lukuaika noin 1 min

Luova johtaja Rudi Rok on antanut äänensä Fiat 500e -sähköautolle. Koska sähköautojen moottoriääni on käytännössä olematon, niissä tulee lainsäädännön mukaisesti olla keinotekoinen ääni, jotta jalankulkijat osaavat varoa niitä.

Fiatin pikkuautossa se moottorin hurina, jonka luulet kuulevasi, on oikeasti peräisi äänivirtuoosina tunnetun Rudin huulilta. Sitä seuraa lyhyt ote italialaissäveltäjä Nino Rotan teoksesta Amarcord, joka kuultiin alun perin Federico Fellinin samannimisessä elokuvassa vuonna 1973.

Artistin otti mukaan projektiin Syn-äänistudion luova johtaja Nick Wood.

"Haasteemme oli luoda jotain todella ainutlaatuista ja inspiroivaa, joka samalla täyttäisi EU-lain vaatimukset. Teimme paljon taustatyötä ja sukelsimme syvälle italialaiseen kulttuuriin ymmärtääksemme, minkä kanssa työskentelemme”, Rok kommentoi tiedotteessa.

Rokin mukaan keinotekoisilla äänillä ei voi saavuttaa samanlaista lämpöä ja luonnetta, kuin ihmisäänellä.

”Tuloksena on ääni, joka tuntuu elävältä. Moottori on auton sielu ja sen ääni herättää auton eloon. Se on se elementti, jonka kuulee joka kerta kun painaa jalkansa kaasulle.”

Rokin ääni kuuluu kunnes auto saavuttaa 20 kilometrin tuntinopeuden, jolloin se sulautuu Amarcordin melodiaan.

Katso video Fiatin äänen syntymisestä: