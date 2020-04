Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski on sitä mieltä, että yrityksillä on lähtökohtaisesti merkittävä vastuuasema yhteiskunnassa aina ja kriisin keskellä tämä rooli entisestään korostuu.

Yhteinen vastuu. Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski on sitä mieltä, että yrityksillä on lähtökohtaisesti merkittävä vastuuasema yhteiskunnassa aina ja kriisin keskellä tämä rooli entisestään korostuu.

Jo yli 100 ihmistä Turussa ja Helsingissä työllistävä verkkokauppa toimii tavalliseen tapaan tehokkaasti, eikä henkilöstöä ole jouduttu lomauttamaan. Päinvastoin: yritys on palkannut tänä vuonna jo 23 uutta työntekijää.

”Rekrytointeja on tehty laajalla rintamalla miltei kaikissa tiimeissä: lisää osaavia tekijöitä on saatu niin asiakaspalveluun, varastoon, projektimyyntiin, markkinointiin, sisällöntuotantoon kuin tuote- ja kehitystiimeihinkin”, Finnish Design Shopin toimitusjohtaja Teemu Kiiski kertoo M&M:lle.

Laadukkaiden designtuotteiden kasvava kysyntä verkossa auttaa myös pienempiä kotimaisia designbrändejä, joiden kivijalkaliikkeiden ovi ei ole käynyt viime viikkoina entiseen tahtiin.

Pohjoismainen design tuntuu kiinnostavan ihmisiä eri puolilla maailmaa myös koronaviruksen aiheuttaman pandemian ja sitä seuranneiden poikkeusolojen aikana.

”Kriisin keskellä ihmiset hakeutuvat perusasioiden äärelle ja näistähän juuri pohjoismaisessa designissä on kyse: kestävyydestä, konstailemattomasta muotokielestä ja luonnonmateriaaleista”, Kiiski arvioi.

Finnish Design Shopin tarkkaan kuratoitu valikoima koostuu yli 220 valmistajan tuotteista, ja alkuvuoden aikana verkkokauppaan on lisätty jo 1250 uutuutta.

Menestyksen pohjalla on useiden vuosien ajan jatkunut kasvu ja kannattava toiminta. Vuonna 2019 Finnish Design Shopin liikevaihto kasvoi tilikaudella 39 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen ja pohjoismaista designia myytiin yli 28 miljoonalla eurolla peräti 94 eri maahan.

Kasvun saattelemana liikevoittoa kertyi 1,1 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 0,8 miljoonaa euroa.

Kansainvälisyyttä ja kierrätettävää designiä

Finnish Design Shop on alusta lähtien toiminut kansainvälisesti, ja viime vuonna myynnistä jo 53 prosenttia tuli ulkomailta.

Myyntihittejä olivat muun muassa Marimekon Oiva-astiat ja monet Artekin tuotteet, joita toimitettiin paljon esimerkiksi Japaniin ja Yhdysvaltoihin. Täysin uusia myyntimaita viime vuoden aikana kertyi yhteensä 14, esimerkkeinä Malediivit, Uganda ja Moldova.

Finnish Design Shop täytti viime vuonna 15 vuotta. Juhlavuoden suurin panostus oli elokuussa lanseerattu käytettyjen designtuotteiden osto- ja myyntipaikka Franckly, joka on osoittautunut menestykseksi.

Franckly toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi 10 Euroopan maassa: Belgiassa, Tanskassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Portugalissa, Ruotsissa ja Iso-Britanniassa.

”Tavoitteemme on, että käyttäjämme myyvät markkinapaikkamme kautta ensimmäisen 12 kuukauden aikana yli miljoonalla eurolla designiä.”

”Lisäksi tavoitteena on kehittää palvelua aktiivisesti entistä paremmaksi ja esitellä uusia ominaisuuksia tasaiseen tahtiin. Tulossa on muun muassa lisää maita, uusia toimitustapoja ja palveluita, kuten esimerkiksi myydyn tuotteen nouto- ja pakkauspalvelu”, Teemu Kiiski kertoo.

Tukea designalan yrityksille

Franckly esittelee huhtikuussa uuden Pieces of Hope -malliston, jonka on kuratoinut suunnittelija Hanna Anonen.

Rajoitetun ajan myynnissä oleva hyväntekeväisyysmallisto koostuu suomalaisten suunnittelijoiden tuotteista, ja osa myyntituloista lahjoitetaan Helsingin yliopistolle koronaviruksen aiheuttaman COVID-19-taudin tutkimukseen. Franckly tarjoaa tuotteille myyntipaikan ja kansainvälisen näkyvyyden.

Teemu Kiiski on sitä mieltä, että yrityksillä on lähtökohtaisesti merkittävä vastuuasema yhteiskunnassa aina ja kriisin keskellä tämä rooli entisestään korostuu. Kaikkien niiden yritysten, joilla suinkin on mahdollisuus, pitää kantaa kortensa kekoon.

”Francklyn Pieces of Hope kampanja kerää suoraan varoja koronatutkimukseen ja samalla tarjoaa designereille maksuttoman kanavan ansaita tässä haasteellisessa tilanteessa.”

”Uuskaupan puolella koemme myös tekevämme tällä hetkellä hartiavoimin töitä auttaaksemme yli 200 tavarantoimittajaamme, jotta he saavat tuotteitaan maailmalle ja pidettyä henkilökuntansa työnsyrjässä”, Kiiski toteaa.

Vuonna 2004 perustettu Finnish Design Shop työllistää runsaat 80 henkeä, ja sen suurin omistaja on mediatalo A-lehdet.