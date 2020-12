Lukuaika noin 3 min

Markkinointi & Mainonta päättyy, markkinointi ja mainonta ei. Varsinkaan siinä monimuotoisessa roolissa, jossa se tänään palvelee niin yritysten kestävää kasvua, tuotekehitystä, innovaatiota kuin vastuullisuuttakin. Vai onko joku tavannut firman, jossa brändi-, markkinointi- tai viestintäosaajat eivät veisi näitä kaikkia eteenpäin? Markkinoinnin ammattilaisista onkin tullut kymmenen viime vuoden tulevaisuuskestävän bisneksen osaajia ja sanansaattajia omissa organisaatioissaan.

Tämä fundamentti siirtymä on näkynyt myös itselleni rakkaan median sivuilla. Olen lukenut Mömmöä heti vuoden 1994 perustamisesta alkaen ja vielä 2000-alussa kerran viikossa ilmestynyt paperilehti olikin aikamoinen tili tuli, tili meni -juorulehti, jonka etusivu oli monen silloin jo henkilöbrändäyksestä haaveilevan mainostoimistojohtajan unelma. 2000-luku oli kuitenkin samalla viimeinen niitti mainoskeskeiselle markkinoinnille, vaikka Sony Bravian “Balls” ja Cadburyn “Gorillla” saivatkin vielä aikaan ihailevia huokaisuja toimistojen sisäisissä palavereissa.

Siirtymä mainoskeskeisyydestä näkyi media-, data- ja teknologiavetoisten toimijoiden ryntäyksessä suurimmat toimistot -listalle ja keskikokoisen luovan toimiston muutoksessa bisneksestä kalliiksi elämäntapaharrastukseksi. 2010-luvun loppu todisti vuorostaan markkinoinnin ydinosaamiseen – ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamisen – superrenessanssin, kun sitä tarvittiin ratkomaan siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan.

Oma säännöllisten kolumnien kaareni vuodesta 2012 heijastelee tätä kehitystä. Ensin henkilökohtaista maailmantuskailua toimiston johtamisen kanssa, sitten perusteltua intoilua Cannesista ja luovuudesta yleensä ja sitten omankin ammatti-identiteetin uudellenkirkastuminen ja niin sanottu “Holy Shit”-hetki Tukholman lentokentällä vuonna 2017. Markkinointikentän muutoksesta päätellen valtaosa alasta koki aivan saman samoihin aikoihin. Ajatus siitä, että pyhä ammattilaistehtävämme olisi täyttää maailma ja varsinkin sen kaatopaikat kertakäyttökamalla on totaalisen dead. Tällä kymmenen vuoden matkalla nämä M&M-kolumnit ovat olleet tärkeä henkireikä ja laboratorio omalle ajattelulle, ja toivottavasti myös joillekin lukijoillekin. Eikä Riku Mattilan kanssa kirjoitettua kirjaa kestävästä markkinoinnista olisi ikinä syntynyt ilman kolumneissa tehtyjä sormiharjoituksia.

Se, että ajatus tarvittavasta muutoksesta on syntynyt, ei kuitenkaan vielä tarkoita maailman valmistumista. Elämmekin välitilassa, jossa olemme aivan oikein kyseenalaistaneet vanhan maailman ihanteet ja prioriteetit, mutta uudet kysymykset tai vastaukset eivät ole vielä kirkastuneet. Me markkinoinnin osaajat olemme kuitenkin avainasemassa, kun yhteiskunnat, yritykset, brändit ja ennen kaikkea me ihmiset määrittelemme, mitä on hyvä, tavoittelemisen arvoinen elämä.

Ilmastonmuutoskertomukseen liittyy usein tarina niukkuudesta ja kurjuudesta. Tämä on tunnetusti erittäin hard to sell, eikä edes totta. Kyllä, meidän suomalaisten pitää tinkaista 90 prosenttia hiilijalanjäljestämme vuoteen 2050 mennessä. Se ei kuitenkaan tarkoita pakkotaantumaa orwellilaisessa 1984-hengessä, vaan enemmänkin motivaatiohyppyä edistyksen nimissä.

Ja tämän tunnistavat myös yritykset. Vaikka korona iskikin kuin tuhat volttia aiheuttaen useimmille akuutin operatiivisen shokin, ilmastoinvestoinnit ovat syksyn aikana tehneet paluun toimitusjohtajien agendalle. Ja toisin kuin joskus väitetään, yksityinen pääoma, yrittäjyys, yksilön vapaus valita ja brändit ovat varsin kelvollisia ratkaisemaan halvan öljyn yhteiskunnan luomia haasteita. Ja luomaan samalla ihan uutta arvoa ja sitä jaettavaa vaurauttakin.

2020 tullee jäämään historiaan ihan omanlaisena annus horribiliksena. Kokonaisuutena seuraavat kymmenen vuotta tulevat kuitenkin olemaan markkinoinnin kulta-aikaa. Markkinointi & Mainonta on tehnyt valtavat syötteet tähän koko alalle. Nyt on muiden aika laittaa lapa jäähän.

Demos Helsingin Petteri Lillberg kirjoittaa aikamme ilmiöistä, totuuksista ja asioista, joista voi olla monta mieltä.