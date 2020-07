Lukuaika noin 2 min

Hybriditalous-videosarjassa käsitellään poikkeuksellista kevättä talouden eri osa-alueiden näkökulmasta. Jaakko Lindgrenin ja Eero Vassisen kanssa keskustelemassa on eturivin ajattelijoita ja tekijöitä Suomesta.

Kolmannessa jaksossa kaksikko keskustelee ruokakaupasta ja sen tulevaisuudesta Keskon chief digital officerin Anni Ronkaisen kanssa.

Ronkaisella on poikkeuksellisen kiinnostava työ, sillä ruoan vähittäiskaupan arvo on Suomessa noin 19 miljardia dollaria vuodessa. Kesko on toinen maamme suurista alan toimijoista, ja Ronkainen vastaa Keskolla tittelinsä mukaisesti digitaalisuuden vinkkelistä kaikesta vähittäiskaupan transformaatiosta asiakassuhteen kehittymiseen.

Ruoan vähittäiskaupalle kevät on ollut menestyksekäs, mutta Ronkainen kuvailee aikaa myös eriskummalliseksi ja haastavaksi.

”Keskon toimialat ovat käyttäytyneet koronakriisissä hyvin eri tavalla. Siinä missä päivittäistavarakaupan luvut näyttävät hyvältä, samaa samaa ei voi sanoa autokaupasta”, Ronkainen kuvailee.

Keskolle hän antaa keväästä hyvän arvosanan.

”Olimme aika hereillä. Digitaalisen näkökulman kannattajana tässä on ollut myös positiivisia ilmiöitä verkkokaupalle ja digitaalisuudelle”, hän sanoo.

Ruoan verkkokaupan kehitykselle kriisi teki hyvää.

”Jo viime vuosi oli kovaa kasvun aikaa. Jos katsomme koko Suomea ja päivittäistavarakaupan osuutta siinä, niin osuus on yhden prosentin luokkaa. Kriisin aikana ruoan verkkokauppa on kasvanut noin 800 prosenttia”, Ronkainen kertoo.

Hybriditalous on nimensä mukaisesti hybridituote myös konseptiltaan. Kauppalehden ja Markkinointi & Mainonnan sivuilla julkaistaan videohaastattelut. Sen lisäksi Hybriditalous on kuunneltavana pidempänä podcastina esimerkiksi Spotifyn kautta.

Tekijöistä Jaakko Lindgren on juristi ja yksi asianajotoimisto Dottirin perustajista ja osakkaista. Media-alaa tunteva Eero Vassinen puolestaan toimii konsulttina ja osakkaana Civitta Finlandissa. Päivätöidensä ohella Lindgren kirjoittaa kolumnia Kauppalehteen ja Vassinen Markkinointi & Mainontaan.

