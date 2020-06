Lukuaika noin 3 min

Laaja valtakunnallinen ulkomainoskampanja on toteutettu yhteistyössä Kotipizzan mainostoimiston N2:n ja ulkomainosyhtiö JCDecauxin kanssa.

Lokalisoitu kampanja nostaa Kotipizzan lisäksi vahvasti esiin myös kulloisenkin alueen muita ravintoloita aina fine diningista street foodiin ja pizzasta aasialaisen kautta burgeriin. Kesäkuun 1. päivänä alkanut ulkomainoskampanja kestää kaksi viikkoa.

Koronaviruksen aiheuttaman pandemian vuoksi takana on poikkeuksellinen kevät. Toiset ravintola-alan toimijat ovat kärsineet enemmän kuin toiset, mutta ahdinko on ollut yhteinen.

Kotipizza kokee kollektiivisesti olevansa osa yhtä, suomalaista ravintolaperhettä. Siksi nyt oli aika juhlistaa ravintoloiden vapautumista uudella tavalla, kertoo Kotipizza Groupin markkinointijohtaja Rainer Lindqvist.

”Halusimme tehdä alaa nostattavan teon, joka on samalla Kotipizzalle ominainen bränditeko. Pääviestimme on, että asiointi missä tahansa ravintolassa tai terassilla ajaa nyt yhteistä hyvää. Poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia tekoja”, Lindqvist kertoo M&M:lle.

Kampanja pyörii 13 kaupungissa. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Pori, Rovaniemi, Lahti, Kuopio, Oulu, Vaasa, Lappeenranta, Joensuu. Mukana olevien ravintoloiden lukumäärä vaihtelee kolmesta ravintolasta muutamaan kymmeneen eri kaupungeissa.

Kotipizzan markkinointitoimiston N2 Marketingin toimitusjohtaja Jarno Varis jakaa ravintolaketjulle kiitosta nopeasta reagointikyvystä poikkeuksellisena aikana.

”Kotipizza on yksi tämän maan parhaista markkinoijista. Heiltä löytyy rohkeutta ja reagointikykyä kokeilla uusia asioita ja tehdä nopeita liikkeitä. Lisäksi he uskovat aidosti läpi koko ketjun kulkevaan brändinrakennukseen”, Varis kiittelee tiedotteessa.

Elaköön ravintola -listaus YesYesYes, Finnjävel, Juuri, Töölönranta, Strindberg, Sticky Wingers, Stefans’s Steakhouse, Salutorget, Salud, Ravintola Teatteri, PurPur, Pizzeria Luca, Pizzarium, Patarouvat, Masu, Hook, Löyly, Hanko Sushi, Guru’s Kitchen Bar, Friends & Brgrs, Farouge, Elite, El Ray, Bella Roma, Daddy’s Diner, Coyote, Classic American Diner, Social Burgerjoint, The Cock, Madonna, Holiday, Local Bistro, Another Doggy, Katu Catering, Ravintola Sulo

Korona kiihdyttää kasvavaa trendiä

Koronatilanne kaikessa laajuudessaan tuli yllätyksenä kaikille. Kotipizzan henkilöstö on Lindqvistin mukaa vaihtanut paljon ajatuksia ja kokemuksia muiden alan toimijoiden kanssa. Lähtökohta on ollut haastava.

”Osa on ottanut enemmän osumaa kuin toiset. Meilläkin on franchise-ketjuna paljon erilaisia yrittäjävetoisia ravintoloita. Kun esimerkiksi kauppakeskuksista katosivat hetkessä asiakkaat, oli aika vaikea saada aikaan samanlaista myyntiä kuin ennen koronaa.”

Kotipizza on kuitenkin pärjännyt pandemian keskellä tilanteeseen nähden hyvin. Yritys on tehnyt jo useiden vuosien ajan määrätietoisesti töitä verkkokaupan ja ruoan kotiinkuljetuksen edistämiseksi. Se on osoittautunut selväksi eduksi.

Koronakriisin myötä kotiinkuljetus laajennettiin Lindqvistin mukaan ennätysvauhdilla koskemaan liki jokaista Kotipizza-ravintolaa.

”Huomasimme pian, että meillä on aika hyvät lähtökohdat moneen muuhun verrattuna. Olemme puhuneet jo pitkään siitä, kuinka ravintolaruoan syöminen kotona on tulevaisuuden trendi. Tätä kehitystä kriisi on osin pakon sanelemana kiihdyttänyt”, Lindqvist sanoo.

Korona-aika muuttaa ainakin alkuvaiheessa ravintolakokemusta. Myös Kotipizza on tuonut ravintoloihin erilaisia ohjeita ja varotoimia. Erilaiset ohjeet, tarrat ja julisteet tulevat olemaan ravintolaruokailijan arkea vielä hyvän tovin.

Rainer Lindqvist uskoo, että suomalaiset löytävät pian takaisin ravintoloiden pöytiin, sillä halu kerätä kokemuksia ja tavata ystäviä on kasvanut kevään mittaan.

”Ihmisillä on patoutunutta tarvetta lähteä liikenteeseen. Se ei välttämättä realisoidu heti ensimmäisten päivien tai viikon aikana, mutta hyvin pian kuitenkin. Uskon, että liiketoiminta jopa normalisoituu kesän aikana”, Lindqvist toteaa.

Kotipizza on vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2019 lopussa yli 280 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2019 oli 133,3 miljoonaa euroa. Kaikki Suomen Kotipizza-ravintolat ovat franchisingtoimintaperiaatteella toimivia itsenäisten yrittäjien johtamia ravintoloita.

Kotipizza on osa Kotipizza Group -konsernia, johon kuuluvat lisäksi artesaaniburgereita myyvä Social Burgerjoint ja vastuullista hankintaa toteuttava hankinta- ja logistiikkaoperaattori Foodstock. Vuodesta 2019 lähtien Kotipizza Group on ollut osa norjalaista monibrändiyhtiötä Orklaa.