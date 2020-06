Lukuaika noin 4 min

Suomeen on iskenyt varsinainen ulkoilubuumi. Kesän alku ja koronaviruspandemian synnyttämät poikkeusolot näkyvät kotimaanmatkailun, mökkeilyn ja ulkoiluharrastusten kasvaneena suosiona.

SOK kertoo tiedotteessaan erilaisten retkeilytarvikkeiden myynnin reippaasta kasvusta. Telttojen myynnin kerrotaan kasvaneen jopa 46 prosenttia. Myös retkikeittimiä ja muita ruoanlaittovälineitä ostetaan nyt paljon.

Päiväretkien lisäksi suomalaiset näyttävätkin innostuneen myös pidemmistä retkistä ja uskaltavat myös yöpyä ja laittaa ruokaa luonnossa.

Valikoimapäällikkö Matti Viitasen mukaan alkukesän hittituote on ollut risukeitin, joka näyttää nyt tulleen suuren yleisön tietoisuuteen. Risukeitin on ekologinen vaihtoehto kaasukäyttöiselle retkikeittimelle, sillä se käyttää polttoaineena luonnosta saatavaa materiaalia, esimerkiksi risuja.

Kaiken kaikkiaan retkeilyn tuoteryhmissä on nähty yli neljänneksen kasvu viime vuoteen verrattuna. Tästä päätellen retkeilyharrastuksen pariin on löytänyt paljon myös sellaisia, jotka eivät ole aiemmin juuri liikkuneet luonnossa.

Prisman myyntidatasta selviää, että myös kalastustarvikkeissa kasvu on ollut hurjaa. Toukokuussa kalastusvälineiden myynti kasvoi 40 prosenttia viime vuodesta. Eniten on myyty tavallisia onkia ja virveleitä sekä kalastusosaston jääkaapista ostettavia matoja, mutta myös edistyneemmät kalastusvälineet ovat menneet kaupaksi.

Julkisen liikenteen välttely on kasvattanut polkupyörien menekkiä

Polkupyörien myyntiluvut ovat S-ryhmällä kasvaneet 34 prosenttia. Erityisesti aikuiset ovat tänä keväänä innostuneet päivittämään pyöränsä uuteen.

”Tässä on selvästi havaittavissa, että on kaivattu tekemistä ulos, minkä lisäksi moni on ehkä halunnut välttää julkisen liikenteen käyttöä ja sen vuoksi päivittänyt pyöränsä uuteen”, Viitanen kertoo.

Vertaiskauppapaikka Tori.fi kertoo, että sen kautta pyöriä on ostettu 36 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, toukokuun loppuun mennessä yhteensä noin 72 000 polkupyörää.

Tori.fi:n tiedotteen mukaan sekä Suomessa että globaalisti meneillään oleva pyöräilybuumi on kasvattanut uusien polkupyörien menekkiä Yhdysvalloissa paikoin jopa kuusinkertaiseksi viime vuodesta ja Suomessa paikoin noin 50 prosenttia. Polkupyöräilmoituksia on ladattu tänä vuonna Tori.fi:hin toistaiseksi 25 prosenttia runsaammin kuin viime vuonna.

Tori.fi:n vertaiskauppatuntija Laura Kuusela kertoo, että toukokuussa Tori.fi:n polkupyöräkaupassa vierailtiin 80 prosenttia useammin kuin viime vuoden toukokuussa.

”Se on valtava nousu. Suurin syy pyöräbuumiin on koronakriisi, joka on saanut suomalaiset ulkoilemaan ja tuonut mukanaan tarpeen käyttää yksityisiä liikennevälineitä. Kun yli 70 prosenttia suomalaisista asuu kaupungeissa, joissa etäisyydet ovat lyhyehköjä, polkupyörä on ratkaisu monelle”, Kuusela sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa polkupyörien menekkiin vertaiskaupassa vaikuttavat uusien polkupyörien saatavuusongelmat.

”Ne ovat seurausta siitä, että polkupyörävalmistajilla on niukkuutta osista. Iso osuus polkupyörien osista tuotetaan Kaukoidässä, jossa tehtaat seisoivat kevättalvella jopa pari kuukautta. Kun samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvalloissa uusien pyörien menekki on noussut paikoin jopa kuusinkertaiseksi viime vuodesta, lopputuloksena on globaali pula uusista pyöristä”, Kuusela sanoo.

Polkupyöräkaupan huippu on Suomessa tavanomaisestikin keväällä. Yleensä se kuitenkin alkaa taittua toukokuussa, mutta nyt poikkeuksellisen suuri buumi on kestänyt kesäkuuhun asti.

Myös käytetyt autot kiinnostavat vertaiskaupassa

Tori.fi:n huhtikuun lopussa tekemästä kyselytutkimuksesta selvisi, että joka kolmas suomalainen aikoo koronaviruskriisin jälkeenkin matkustaa joukkoliikenteellä vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Sama näkyy myös käytettyjen autojen menekissä. Uusien autojen kauppa on suurissa vaikeuksissa, mutta vertaiskaupassa autot liikkuvat jopa ennätystahdilla. Tori.fi:n autokaupassa kuluva vuosi on kokonaisuutena ollut ennätyksellisen vilkas. Vuorokausikohtainen kävijämääräkeskiarvo on kasvanut 22 prosenttia viime vuodesta. Se on nyt liki 30 000 yksittäistä kävijää vuorokaudessa.

”Rajoituksia on alettu Suomessa purkaa, kauppoja availla ja etätöitä vähentää. Samalla kuitenkin virusvaara tunnistetaan edelleen. Osassa työpaikoissa saa esimerkiksi mennä jo toimistolle, jos ei tee sitä joukkoliikennevälineillä. Tällainen tilanne luo uudenlaista kysyntää”, Kuusela sanoo.

Kokonaisuutenakin Tori.fi:n kävijämäärät, käyntimäärät, kauppojen lukumäärä sekä ilmoitusten lukumäärä ovat olleet tänä keväänä historiallisen suuria.

”Tori.fi palveli kuukaudessa joukkoa, joka vastaa puolikasta maan väestöstä. 2,75 miljoonaa yksittäistä käyttäjää kuukauden aikana on huimaava ennätys. Rikoimme toukokuussa myös puolen miljoonan kaupan rajan, mikä on järisyttävä etappi. Palvelua on käytetty tänä vuonna peräti 30 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019 vastaavaan hetkeen mennessä”, Kuusela sanoo.