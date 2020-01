Lukuaika noin 1 min

Mainostoimisto Bob the Robot on aloittanut yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhteensä noin 70:ä henkilöä. Neuvottelujen piiriin kuuluvat sen yksiköt Bob the Robot Oy, Robert af Helsingfors Ab ja Bob the Robot Engage Oy. Neuvottelujen ulkopuolella on Bob the Robot Pictures.

Toimitusjohtaja Miska Rajasuon mukaan neuvotteluihin päädyttiin, koska organisaatiossa on käynnissä sisäinen muutosprosessi ja kannattavuuden parantamiseksi.

”Meillä on käynnissä muutosprosessi, joka tehdään yhdessä henkilöstön kanssa. Olemme tehneet viime syksyn strategiatyötä ja haastatelleet asiakkaita ja tehneet paljon töitä sen eteen, millä tavoin meidän pitäisi tulevaisuudessa paremmin toimia, että vastaisimme markkinan muutokseen”, hän sanoo.

Kuluvan, tammikuussa päättyvän tilikauden osalta yhtiöiden toiminta päättyy kannattavana. Syksyllä alkanut kannattavuuden heikentyminen vaatii kuitenkin toimenpiteitä.

”Olemme panostaneet vahvasti kasvuun viime vuosina, mutta viime syksy jäi meillä aika selkeästikin niistä myyntikateodotuksista, jotka olimme investoineet kasvuun”, Rajasuo sanoo.

Neuvottelut alkavat 27.1.2020 ja niiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa. Vähennystarve on Rajasuon mukaan korkeintaan yhdeksän henkeä per yhtiö. Edellisen kerran Bob the Robot kävi yt-neuvottelut vuonna 2014.