Yhden farkkuparin valmistamiseen kuluu 4 000–8 000 litraa vettä. Vertaa: keskivertosuomalaisen vedenkulutus kuukaudessa on reilut 4 000 litraa. Farkkutehtaissa tekijät puolestaan voivat altistua työssään hengenvaarallisille myrkyille. Onko edes olemassa ekologisesti ja eettisesti puhtaita farkkuja? Eettisen kaupan liiton asiantuntijan Maija Lumpeen mielestä välttämättä ei, mutta hyvä merkki on jo se, jos yritys selvittää tuotantoketjunsa ja tekee sen läpinäkyväksi. Panostukset ekologisuuden lisäämiseen tuotantoprosessissa sekä lähituotanto ja kiertotalouden hyödyntäminen tekevät farkuista jo hiukan kestävämmät. Mutta ostamalla ei paranneta maailmaa, Lumme sanoo. Jokaisen kaapin perukoilta löytyvät varmasti ne vanhat tavoitefarkut. Niihin mahtuminen on myös ekoteko ja eettinen valinta.