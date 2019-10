Lukuaika noin 2 min

Suomen laajin liikenneasemaketju Neste tuo Hirvivaara-nimisen filtterin Instagramiin muistuttamaan suomalaisia hirvikolarisesongista. Kampanjan suunnittelusta ja tuotannosta on vastannut Kurio.

Maailman kolmanneksi vastuullisimmaksi yritykseksi tänä vuonna nimetty Neste pyrkii teollaan vähentämään hirvikolareiden määrää. Filtteri muistuttaa nimensä mukaisesti hirvivaarasta: hirven pää, varoitusvärit ja ”Hidasta hämärällä” -kyltti toimivat selvänä viestinä. Tämän lisäksi kampanjan muissa materiaaleissa jaetaan käytännön vinkkejä riskien minimointiin.

”Pyrimme avaamaan keskustelun ihmisten välillä, heidän IG storyissaan”, kommentoi Tytti Stranding, Nesteen markkinointipäällikkö tiedotteessa.

”Lisäksi haluamme antaa heille konkreettisia vinkkejä, joita he voivat omissa tarinoissaan seuraajilleen kertoa. Tärkeä muistutus tähän aikaan vuodesta on esimerkiksi se, että suurin riski hirvikolarille on tuntia ennen auringonnousua ja tunti auringonlaskun jälkeen.”

Instagram avasi filtteritoiminnallisuuden kaksi kuukautta sitten julkisesti kaikkien käyttöön. Neste tarttui heti mahdollisuuteen. Kampanjan suunnitteli ja toteutti Nesteen pitkäaikainen markkinointikumppani Kurio.

”Neste on aina rohkeasti kokeilemassa uusia tapoja viestiä”, toteaa Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori.

”Tämä lienee ensimmäinen kerta, kun Suomessa nähdään brändin tekemä IG-filtteri. Etenkin liikenneturvallisuusviesteissä uudet keinot ovat tarpeen – asiat ovat kuitenkin useimmille jo tuttuja, mutta niistä pitää silti tasaisesti meitä kaikkia muistuttaa. Ja silloin yllättävä ravistelu on tarpeen.”

Suomessa sattui viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan 1 956 hirvionnettomuutta ja toissa vuonna 1 824. Riistakeskuksen mukaan Manner-Suomen tieliikenteessä sattui vuonna 2018 kaikkinensa yli 12 000 riistaonnettomuutta. Vaarallisinta aikaa riistaonnettomuuksien osalta on marraskuu, jolloin sattui yli kuudesosa kaikista tapauksista.

Hirvivaara-filtteri