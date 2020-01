Lukuaika noin 2 min

Diplomi-insinööri Veera Siivonen on nimitetty Terveystalon markkinointi- ja viestintäjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään 1.5.2020.

Siivonen siirtyy markkinointi- ja viestintäjohtajan tehtävään Sanomalta, missä hän on työskennellyt vuodesta 2011. Viimeisimpänä hän vastasi uutis- ja featuremedioiden portfoliokehityksestä ja markkinoinnista, mukaan lukien Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja yhdeksän muuta mediabrändiä. Aikaisemmin hän on toiminut Sanoma-konsernissa muun muassa Helsingin Sanomien markkinointijohtajana.

Headhunterin yhteydenotto oli alkusysäys työpaikan vaihdokseen.

"Jos on tosi pitkään samat haasteet, uskon, että on terveellistä saada vähän uusia näkökulmia. Terveystalon toimiala on mielenkiintoinen, ja se on mielenkiintoisessa vaiheessa monessakin mielessä. Terveyteen panostaminen ja se, että ihmiset ovat entistä enemmän kiinnostuneita terveydestään ennen kuin tulee ongelmia, on mielestäni kiinnostava trendi ylipäänsä”, Siivonen sanoo.

Hän näkee suuren mediatalon ja terveysalan yrityksen toiminnan välillä myös yhteneväisyyksiä.

”Jos mietin, mitä yhteistä Hesarilla ja Terveystalolla on, niin molemmissa on vahvasti kyse luottamuksesta. Se on hyvin olennaista molempien toiminnassa, ja molempien tuotteen tekee iso joukko asiantuntijoita. Eroavaisuus tulee siinä, mihin tarpeeseen näiden yritysten tuotteet ovat.”

Siivonen sanoo, että yksi Terveystalon ydinviesti on se, että se ei ole vain lääkäritalo.

”Totta kai Terveystalo on siitä tunnettu, mutta Terveystalon missio on taistella terveemmän elämän puolesta ylipäänsä. Tietysti lääkäripalvelut ovat siinä tärkeä osa, mutta keskiössä on kokonaisvaltainen terveys ja sairauksien ennaltaehkäisy.”

Helsingin Sanomat on tehnyt mainostoimistokumppaneidensa kanssa rohkeitakin markkinointikampanjoita, jatkuuko sama meno Terveystalossa?

”Jos brändin linjassa on selvät sävelet, on mahdollisuus olla myös rohkea. Mielestäni myös Terveystalolle voisi sopia rohkea ja kantaaottava markkinointi, mutta brändin linjaa pitää ensin pohtia – Hesarin tapaa ei tietenkään kannata monistaa toiselle brändille”, Siivonen sanoo.

Terveystalon johtoryhmä muuttuu

Siivosesta tulee myös johtoryhmän jäsen, ja hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Ville Iholle. Siivosen lisäksi Terveystalon johtoryhmään liittyy Elina Saviharju, joka siirtyy Terveystalon lakiasiainjohtajan tehtävään Avance Asianajotoimistosta. Hän toimi siellä vanhempana lakimiehenä neuvonantajana muun muassa suurissa terveydenhuollon yritysjärjestelyissä ja immateriaalioikeuksiin sekä terveydenhuoltopalveluiden säätelyyn liittyvissä kysymyksissä.