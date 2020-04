Lukuaika noin 2 min

POP Pankki haluaa kantaa taimensa vastuullisuuden kekoon ja aloitti viime viikolla Kiitollisuuden metsä -kampanjan. Sen ideana on kerätä ensin verkon kampanjasivuilla ja somessa ihmisiltä kiitollisuuden osoituksia. Jokaisesta annetusta kiitoksesta pankki istuttaa nimikkotaimen kiitollisuuden kohteelle 4H-nuorten avustuksella.

POP Pankki lähti viime talvena 4H-liiton Taimiteko-hankkeen kumppaniksi, ja tilasi liiton kautta 10 000 taimea istutettavaksi ensi kesänä. Nyt lanseeratun kampanjan ajatus sopii pankin markkinointipäällikkö Hanna Siimeksen mukaan hyvin myös vallitsevaan poikkeustilanteeseen.

"Kiitollisuus teemana tuli jo ennen tätä koronatilannetta. Mietimme, mikä voisi olla sellainen asia meidän näkökulmasta, jota voisi kasvattaa. Kiitollisuus tuntui meille sopivalta. Meidät on valittu kahdeksan kertaa Suomen parhaaksi pankiksi, ja olemme olleet itse siitä tosi kiitollisia”, Siimes kertoo.

Budjetti 100 000 euroa

4H-liiton Taimiteon tavoitteena on istuttaa 10 000 hehtaaria uutta metsää vuoteen 2030 mennessä, jolloin uusia puita syntyisi yhteensä noin 20 miljoonaa kappaletta. Istutustyöhön työllistetään nuoria. Metsät istutetaan aktiivikäytöstä poistetulle maa-alueelle virkistyskäyttöön.

Siimeksen mukaan POP Pankki haluaa kampanjallaan paitsi työllistää nuoria ja lisätä hiilinieluja, myös tuoda esiin omia arvojaan.

”Paras pankki -tutkimus perustuu vuosittaiseen EPSI-tutkimukseen. Sieltäkin nousee voimakkaasti esiin se, että asiakkaat vaativat yrityksiltä yhä enemmän vastuullisuutta.”

Kampanjan budjetti on reilut 100 000 euroa, ja toimistokumppanina suunnittelussa on ollut Ivalo.

Siimes sanoo, että kiitoksia on tullut kampanjasivulle jo muutama sata. Tällä viikolla alkaa Bauer Median kanssa toteutettu kahden viikon mediakampanja, kun kiitoksia aletaan kerätä yhdessä Radio Novan kanssa.

Koronatilanteen ei annettu estää kampanjan toteuttamista, vaan kaikki taimet on aikomus istuttaa kesäkuussa.

”Mielestämme kampanja sopii hyvin tähän hetkeen. Tällaisessa tilanteessa moni ei tee mitään, vaan lamautuu. Mutta nyt pitää katsoa eteenpäin, ja taimien istuttaminen sopii siihen erinomaisesti. Se kertoo myös, että on toivoa”, Siimes toteaa.

Vuoden paras pankki eli yksityisasiakastyytyväisyydeltään menestynein valitaan EPSI Ratingin tutkimuksessa vuosittain. Viime vuonna kolmen kärki oli POP Pankki, Säästöpankki ja Handelsbanken.

POP Pankki on valtakunnallinen, mutta sen konttoriverkosto on Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa, Helsingissä on yksi konttori.

