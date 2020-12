Antti Kärävän johtama Salomaa Yhtiöt on Suomen suurin markkinointi­yhtiö.

Markkinointi & Mainonta on vuosittain listannut Suomen suurimmat toimistot ja toimistoryhmät. Näin teemme myös viimeisessä numerossa. Aiemmin tänä vuonna suurimman toimiston paikan uusi M&M:n analyysin perusteella Miltton. Myös suurin konserni on tuttu: Salomaa Yhtiöt.

”Vuosi 2020 on ollut suuri muutosten vuosi. Kevään rajun koronashokin jälkeen yhtiöryhmämme liiketoiminta on tervehtynyt syksyllä rohkaisevasti pandemiaa edeltävälle tasolle, osin jopa sen yli. Edelleen jatkuva terveyskriisi ei onneksi ole johtanut yleiseen talouskriisiin”, toteaa Salomaa Yhtiöiden toimitusjohtaja Antti Kärävä.

Hän toteaa, että muutamat toimialat kärsivät, mutta toiset taas kehittyvät ja kasvavat voimakkaasti.

”On tärkeää, että asiakasportfoliomme on riittävän laaja ja monipuolinen. Olemme myös uudistaneet toimintaamme joustavaksi, nopeaksi ja tehokkaaksi. Pystymme siis vastaa­maan asiakkaidemme tarpeisiin ja toimintaympäristön muutoksiin entistä ketterämmin ja laadukkaammin”, Kärävä kuvailee.

Suomen suurimman konsernin toimistoista nousevat Kärävän puheissa esiin onnistujat, vaikka kiitosta saavat kaikki.

”Kaikkien toimistojemme liiketoiminta on ollut pirteää koko syksyn ajan”, Kärävä kehuu.

”Erityisesti SEKin ja Kaski Agencyn liiketoiminta on ollut erinomaisessa vauhdissa. Nykyasiakkaat ovat olleet erittäin aktiivisia ja uusia asiakkuuksia on voitettu molemmissa toimistoissa mukavaan tahtiin. Myös Dagmarissa on erittäin hyvä meininki, vaikka mediaostojen kokonaismäärä palautui pandemiaa edeltävälle tasolle vasta marraskuussa.”

Suomen suurimmat markkinointiviestintäalan yritykset ja yritysryhmät vuonna 2019

Sija Yhtiö, *=konserni Myyntikate 2019, tuhatta euroa Tärkeimmät toimistot ja tytäryhtiöt 1. Salomaa-Yhtiöt* 331 881 (tilikausi 8/2020) Dagmar, SEK, Voitto, Kaski 2. Miltton Group* 31 358 Miltton, Miltton Networks, Miltton Creative 3. M-Brain* 23 326 M-Brain, M-Brain Insight 4. Dentsu Aegis Network Finland 20 400 (pro forma, ei laadi konsernitilinpäätöstä) Carat Finland, Vizeum, Isobar Finland, MKTG 5. Hasan & Partners* (Ami Hasan & Co Holding Oy -konserni) 17 848 Hasan & Partners, Frankly Partners, Perfect Fools 6. Avidly* 17 245 Avidly Agency, Avidly Inbound Finland, Sugar Helsinki, tytäryhtiöt Pohjoismaissa ja Saksassa 7. Omnicom Media Group Finland* 15 926 Toinen PHD, OMD Finland 8. TBWA\Helsinki* 14 371 TBWA\Helsinki, TBWA\North Helsinki 9. Mirum Agency 12 470 Mirum Agency 10. Valve Group* 12 376 Valve, Valve Media, Wake Dynamite, Wakeone 11. Avaus Marketing Innovations* 12 123 Avaus Marketing Innovations, tytäryhtiöt Ruotsissa ja Puolassa 12. Marketing Clinic* 10 493 P+SBD, Kopla Helsinki, Okimo Clinic, Movement Consulting, Scandinavian Business Design 13. Bob the Robot* 9 007 (tilikausi 1/2020) Bob the Robot, Bob the Robot Engage, Pictures Helsinki 14. GroupM Finland 8 853 Mindshare, Mediacom, Weavemaker 15. EMG Experiental Marketing* 8 554 (pro forma, M&M arvio, Tapaus ja Roof Productions yhdessä) Tapaus, Roof Productions

Konsernilistauksen yleisinä huomioina voidaan todeta, että vuonna 2019 Suomen viidentoista suurimman konsernin ja yritysryhmän yhteenlaskettu myyntikate kutistui 1,6 prosenttia yhteensä 246,2 miljoonaan euroon. Yritysryhmät työllistivät keskimäärin 2 754 työntekijää eli vain 13 enemmän kuin vuonna 2018.

Huono merkki on, että yhteenlaskettu liiketulos romahti 46 prosenttia 9,9 miljoonaan euroon.

Vuonna 2018 liikevaihtoaan pystyi kasvattamaan yhteensä 12 konsernia, vuonna 2019 kasvuun pystyi enää vain seitsemän.

Yhteenlaskettu liikevaihto kutistui seitsemän prosenttia 771 miljoonaan euroon. Liiketulosta työntekijää kohden kertyi vain 3 200 euroa, kun vuotta aiemmin se oli liki kolminkertainen. Myyntikate työntekijää kohden oli 100 000 euroa, kun vuonna 2018 luku oli 105 000 euroa.

Kasvajien joukon pienentyminen voi ennakoida hyytymistä myös tulevana vuonna, mutta Salomaa Yhtiöiden toimitusjohtaja Kärävä on luottavainen.

Hän toteaa kuluneen vuoden murroksen luoneen myös uusia mahdollisuuksia. Niihin hän uskoo suomalaisyritysten investoivan tulevana vuonna.

”Suhtaudun vuoteen 2021 positiivisesti, vaikka sen ennustaminen onkin toistaiseksi haasteellista”, Kärävä sanoo.

”Uskon, että pandemia saadaan viranomaisten, yritysten ja kansalaisten hyvällä yhteistyöllä hallintaan. Kun terveysturvallisuus saadaan varmis­tettua, myös yhteiskunta voidaan pitää liikkeessä ja yritysten toiminta aktiivisena.”