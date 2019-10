Lukuaika noin 1 min

FM Sanna Kostiainen on nimitetty Newsecin Suomen liiketoimintojen viestintä- ja markkinointijohtajaksi 7.1.2020 alkaen. Tehtävä on uusi, ja Kostiaisen vastuulle kuuluvat Newsecin Suomen liiketoimintojen viestintä ja markkinointi. Hän raportoi tehtävässään Suomen Newsec Advisoryn johtajalle Mikko Tenholalle.

Sanna Kostiainen siirtyy Newsecille Citycon Oyj:n Senior Communications Managerin tehtävistä. Tätä ennen hän on toiminut useita vuosia Rakennuslehden toimittajana.

"Newsec on monipuolinen kiinteistöalan asiantuntijayritys, palveluksessamme Suomessa on jo lähes 500 eri alojen asiantuntijaa. Nyt on aika lähteä kehittämään entistä systemaattisemmin myös brändiä ja muuta näkyvyyttä. Sanna Kostiainen on erittäin kokenut kiinteistöalan viestinnän ja b2b-markkinoinnin ammattilainen, ja hänellä on erinomaiset omat verkostot toimialalla. On hienoa saada hänet mukaan tiimiin”, Mikko Tenhola toteaa tiedotteessa.

"Haluamme näkyä ulospäin vahvasti yhtenä Newsecinä, joka tarjoaa kattavasti erilaisia kiinteistöalan asiantuntijapalveluita. Siksi on tärkeää, että viestintää ja markkinointia johtaa yksi henkilö, joka on koko Suomen liiketoiminnan yhteinen resurssi”, sanoo Newsec Suomen Deputy Head of Property Asset Management, Anna-Liisa Sarasoja,

”Olen innoissani mahdollisuudesta päästä kehittämään ja monipuolistamaan Newsecin näkyvyyttä yhtiön eri sidosryhmien keskuudessa. Newsecillä on erinomainen maine konsulttina ja työpaikkana, joten tästä tilanteesta on hyvä lähteä liikkeelle”, Sanna Kostiainen sanoo.