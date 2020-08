Lukuaika noin 2 min

”Kokonaisuutena brändinrakentamiseen ei panosteta monissa yrityksissä vielä hirveästi, eikä sitä lasketa tärkeimpien prioriteettien joukkoon. Siinä mielessä matkaa on vielä. Kuitenkin esille on noussut useampia mielenkiintoisia uusia firmoja, joille brändi ja oman tarinan kertominen on ollut alusta saakka strategian ytimessä. Tästä hyvänä esimerkkinä voi mainita Kyrö Distilleryn. Kun katsotaan arvostettuja brändejä, siellä painottuvat vanhat ja perinteiset toimijat, kuten Iittala ja Fazer. Näiden haastaminen ei ole helppoa. Nuorilla, vanhoista perinteistä vapailla brändeillä on kuitenkin siihen jatkossa hyvät mahdollisuudet.”