Lukuaika noin 1 min

Amazon on ilmoittanut, että yhtiö pysäyttää toimintansa toistaiseksi Ranskassa. Syynä tähän on oikeuden päätös, jossa todettiin, ettei Amazon ole tarpeenmukaisella tavalla pyrkinyt suojelemaan ranskalaisia työntekijöitään koronaviruksen aiheuttamalta uhalta, uutisoi The New York Times.

”Me olemme pysäyttäneet kaiken toiminnan Ranskan lähetyskeskuksissa siitä huolimatta, että olemme käyttäneet huikeita investointeja taataksemme työntekijöiden turvallisuuden”, Amazon jyrähti antamassaan tiedotteessa.

Yhtiö osoittaa kritiikkinsä myös ammattiliitoille, jotka ovat toimineet oikeusjutun taustalla. Amazonin mukaan sillä on ”betoninlujia” todisteita siitä, että yhtiö on kiristänyt kuuden Ranskassa sijaitsevan lähetyskeskuksen varotoimia kriisin keskellä.

Nanterren oikeusistuimen tekemä päätös velvoitti Amazonin lopettamaan kaikki kotiinkuljetukset maassa lukuun ottamatta ruokaa ja muita välttämättömiä tuotteita. Määräyksen täytäntöönpanoa varten annettiin aikaa 24 tuntia.

Määräyksen painoarvoa lisäsi se, että määräajan jälkeen Amazon olisi joutunut maksamaan miljoonan euron sakot päivittäin, mikäli se olisi niskoitellut päätöstä vastaan. Yhtiön mukaan uhkasakon suuruus oli liian merkittävä, jotta sitä ei olisi voinut olla tottelematta.

Yksi keskeisistä Amazonin rikkeistä oli oikeuden mukaan se, ettei yhtiö ollut konsultoinut työntekijöiden edustajia työpaikkaturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tämä on Ranskassa yleinen käytäntö.

Reutersin mukaan Amazonin ammattiliitoille lähettämissä asiakirjoissa todetaan, että yhtiö on aikeissa sulkea maan kuusi lähetyskeskusta ainakin 20. huhtikuuta asti. Laitoksissa työskentelee yhteensä 10 000 henkeä.