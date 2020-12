Lukuaika noin 3 min

”Jos joku oli kymmenen vuotta sitten freelancer, ajateltiin: aijaa, hän ei pärjää toimistossa. Nyt ajatellaan: ai sä joudut olemaan toimistossa”, naurahtaa Ville Toriseva.

Toriseva on yksi arvostetuimmista strategisista aivoista suomalaisella markkinointialalla. Hän teki pitkän uran mediatoimistossa ja oli perusta­massa kategoriaa dispruptoinutta Toinen-toimistoa ja myöhemmin CEO Helsinkiä. Viime vuodet Toriseva on ollut vapaa suunnittelija, ja hän vannoo vapauden nimeen.

Toriseva puhuu asiakkaiden odotusarvosta tai oikeastaan sen ylittämisestä.

”Kiinnostavaa oli, miten kovia tiimejä syntyi heti”, Toriseva kertoo uudenlaisesta tekemisen kulttuurista.

Viime aikoina useassakin ­asiakkuudessa yhdessä Torisevan kanssa on työskennellyt Anssi Järvinen, joka tunnetaan paitsi palkittuna suunnittelijana myös terävänä kolumnistina ja M&M:n blogistina.

Anssi Järvinen nappaa kiinni Torisevan kommentista asiakkaan odotusarvosta ja korottaa panoksia.

”Kyse alkaa olla siitä, mikä on toimiston rakentama lisäarvo eli mistä oikeastaan maksetaan. Olennaistahan on joskus se, mikä on trendismoothien hinta palaverissa”, hän sanoo ja naurahtaa.

Järvinen vitsailee, puoliksi. Yhdessä Ville Torisevan kanssa hän kuvailee toimiston idean kehitystä suomalaisessakin ­markkinoinnissa. Asiakkaan tarpeiden ja aikojen muuttuessa toimiston perusmallin rinnalle kehittyi muutama vuosi sitten niin sanottu hybridimalli, jollaista suosii esimerkiksi Järvistä edelleenkin työllistävä Superson: toimisto hoitaa projektijohtoa, mutta suunnittelijoiden työtä ostetaan ulkoa. Hybridille on ­kehittynyt haastava malli, ja tämä juttu kertoo siitä.

”Nyt freet muodostavat keskenään virtuaalitoimistoja”, Järvinen sanoo.

”Niissä ei ole mitään pysyvää, kaikki muotoutuu alusta loppuun uudelleen jokaiseen asiakkuuteen. ’Virtuaalitoimistolla’ ei siten ole nimeä, eikä se oikeastaan ole toimisto. Se on projektiin muodostunut talenttikollektiivi.”

Järvisen pointti on, että virtuaalitoimisto pystyy säästämään asiakkaalle aikaa ja rahaa. Virtuaalimallin toimisto vaatii kuitenkin sen, että tarjolla on tarpeeksi osaavia freelancereita, joista koota asiakkaalle paras kombo.

Vaikuttaisi siltä, että ­koronavuosi on tältäkin osin vauhdittanut kehi­tystä, joka oli jo tapahtumassa. Ville Toriseva nostaa esiin monia kovia indienimiä, kuten Elina Aution, Päivi Häikiön tai Taru Staudigerin eli Vuoden Huipuissa palkittuja ja tuomaroineita tekijöitä projektijohtajista graafikoihin, jotka kaikki ovat toimineet itsenäisinä suunnittelijoina pitkään. Markkinointi & Mainontakin kirjoitti hiljattain Niklas Liljan ja Marko Vuorensolan Lääkärikeskus Aavalle tekemästä free-projektista, jossa oli samaa henkeä.

Toriseva mainitsee hiljaista hitusen äänekkäämpänä signaalina suunnittelija Iina Merikallion hankkeen, jossa Merikallio tarjoutui Markkinointikollektiivin keskustelussa sparraamaan ihmisiä, jotka haluavat heittäytyä vapaiksi suunnittelijoiksi. Vuoronumerot sparraukseen vietiin minuuteissa.

Myös Toriseva kertoo ­olevansa val­mis auttamaan toimistoihin jumiu­tuneita tekijöitä oman elämänsä exiteissä.

”Tämä tulee synnyttämään ihan uudenlaisia freelanceriuden muotoja”, komppaa Anssi Järvinen.

Ville Toriseva lisää, että usein tekijä miettii omaa rooliaan suhteessa organisaatioon, mutta tavallisessa toimisto­mallissa tiimi on staattinen. Virtuaali­mallissa tiimi kootaan ja koostuu asiakkaan tarpeiden mukaan.

Kysymykseen tulotasosta sekä Toriseva että Järvinen painottavat kulujen pienuutta ja toiminnan tehokkuutta. Kun homma toimii, töitä riittää. Toriseva soveltaa laajempaa ajatuskuviota: ”temp talentin” ostaminen on arkipäiväistä monella toimialalla, miksei se sopisi markkinointiin?

Yksi pitkän linjan luova suunnittelija, joka on kuluneen vuoden aika vaihtanut toimistotyön vapaan suunnittelijan elämään, on 358:n perustajiin kuuluva art director Ale Lauraéus.

Lauraéus teki mainosalalla harvinaisen sukupolvenvaihdoksen ja otti haltuunsa Martti-isänsä perustaman Studio Lauraéuksen. Ale Lauraéus kiteyttää vapauden voiman sekä omasta että asiakkaan näkökulmasta. Hän korostaa, että itsenäinen suunnittelija tai suunnittelijapari pystyy säätämään ketterästi projektia asiakkaan aikataulun mukaan.

”Voi tehdä duunia mistä vaan, koska vaan ja miten vaan. Ei tarvitse haaskata aikaa, eikä feikata”, Lauraéus listaa.