Joonas Tuompo on laskutuspalvelu Free.fin perustaja.

Kevytyrittäjyys lisääntyy Suomessa kovaa vauhtia. Kevytyrittäjä työllistää itsensä, mutta hänellä ei ole y-tunnusta, kuten yrittäjällä, vaan hän laskuttaa työnsä itse. Sitä mukaa myös kevytyrittäjille suunnatut laskutuspalvelut ovat lisääntyneet. Yksi niistä on vuonna 2016 perustettu Free-Laskutus Oy eli Free.fi. Sen perustaja Joonas Tuompo kertoo, että palvelun käyttäjien määrä on ollut hurjassa kasvussa erityisesti tänä vuonna. Free.fi hoitaa tällä hetkellä lähes 10 000 kevytyrittäjän laskutusasioita.

”Toimintamme alkoi 1.5.2017 eli samana päivänä kun kevytyrittäjät siirtyivät yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin. Kasvu on ollut hurjaa. Liikevaihtomme oli vuonna 2019 10.6 miljoonaa ja tänä vuonna se tulee olemaan vähän reilu 30 miljoonaa”, Tuompo sanoo.

Valtava kasvu johtuu koronastakin.

”Suurimmalle osalle kevytyrittäjyys on mieluinen valinta, mutta totta kai porukkaan mahtuu niitäkin, jotka haluaisivat työsuhteen, mutta sitä ei vain ole tarjolla heidän toimialallaan. Sitten pitää valita yrittäjyys y-tunnuksella tai kevytyrittäjyys, ja usein se on mieluisampi vaihtoehto.”

Freen laskutuspalvelun käyttäjät ovat eri toimialoilta. Tänä vuonna kasvua on ollut erityisesti kotiinkuljetuspalveluiden tarjoajissa, mutta myös muilla toimialoilla.

"Freelancer-puoli markkinointialalla on kasvanut, ja sille on huomattu olevan myös kysyntää. Yrityksillä on tarve viestiä ja markkinoida korona-ajallakin, mutta ehkä hankinnat ovat olleet tiukempia ja palveluita on ostettu suoraan freelancereilta.”

Kaikkia Freen rekisteröityneitä käyttäjiä korona-aika ei ole kohdellut yhtä hyvin. Yritys onkin laajentanut palvelutarjontaansa, jotta esimerkiksi yrittäjät ja uudet asiakkaat löytäisivät toisensa: Talent-palvelussa voi tarjota ja etsiä toimeksiantoja.

”Meillä on myös ilmainen yrittäjän ystävä -palvelu, jossa voi keskustella hr-konsultin kanssa ja löytää omat vahvuutensa yrittäjyydessä. Henkilökuntamme neuvoo myös chatissa aamusta iltaan. Lisäksi olemme perustaneet Free-akatemian, jossa pidetään kursseja yritystoiminnasta. Niitä on myös enganninkielisenä maahanmuuttajille, ja niillä avataan yritystoiminnan käytäntöjä Suomessa”, Tuompo kertoo.

Joulukalenteri-kampanja kerää rahaa ja nostaa esiin epäkohtia

Vuoden päätteeksi Free.fi käynnisti Kevytyrittäjien joulukalenteri -kampanjan, jossa kerätään rahaa kuudelle eri hyväntekeväisyysjärjestölle.

”Kun korona tuli, meillä oli ollut suunnitteilla tehdä iso kampanja ja lanseerata brändiuudistus, mutta päätimme siirtää sitä. Sitten tuli ajatus, että pitäisikö nämä rahat jakaa vain hyväntekeväisyyteen”, Tuompo kertoo.

Joulukuun alussa alkaneen kampanjan tavoitteena on kerätä 40 000 euroa jouluaattoon mennessä. Keräyksen kohteena ovat Pelastakaa Lapset ry, Hope, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Hurstin apu, Lastenklinikoiden Kummit ry ja Suomen Punainen Risti.

”Olemme nähneet, että tuhansilta ihmisiltä on lähtenyt työt alta, eikä välttämättä ole kivoja jouluja tulossa, jos pitää pelkällä työttömyyskorvauksella kitkutella.”

Tällä hetkellä kerättynä on yli 32 000 euroa. Potti kasvaa sitä mukaa, kun kevytyrittäjät laskuttavat Free.fi:n palvelun kautta. Lahjoitukseen kertyy myös 25 euroa per uusi laskuttanut käyttäjä ja viisi senttiä per kohteelle annettu ääni. Kerätty rahasumma jaetaan kuuden kohteen kesken kampanjasivuilla annettujen yleisöäänien määräämässä kokojärjestyksessä.

Kevytyrittäjien sosiaaliturvassa parantamisen varaa

Kampanjalla halutaan nostaa myös esiin epäkohtia kevytyrittäjyyden sosiaaliturvassa. Tuompon mielestä on kohtuutonta, että moni yksinyrittäjä joutuu turvautumaan ruoka-apuun nykypäivän Suomessa.

”Haluamme herätellä keskustelua siitä, että kevytyrittäjien ja yksinyrittäjien sosiaaliturva ja eläketurva-asiat ovat melko heikoilla kantimilla. Niitä pitäisi uudistaa, mikä vaatisi poliittista tahtotilaa. Ne olisi korjattavissa pienillä toimenpiteillä.”

Tuompo nostaa esiin, että esimerkiksi yrittäjien työttömyyskassan työssäoloehto on 15 kuukautta, kun se palkansaajakassassa on yhdeksän kuukautta, myös yrittäjän vakuutusjärjestelmä on kankea, koska se ei huomioi tulojen kuukausittaista vaihtelua.

Suomessa kevytyrittäjyys on nuori termi, ja ensimmäinen kevytyrittäjille tarkoitettu laskutuspalvelu, Eezy.fi tuli Suomeen 2013.

”Työelämä on muuttunut radikaalisti viime vuosina, ja kevytyrittäjyys on tullut Suomeenkin jäädäkseen. Sen ympärillä oleva lainsäädäntö vain pitäisi saada päivitettyä tähän päivään. Keski-Euroopassa joissain maissa kevytyrittäjyys on jo kolmas työn tekemisen muoto”, Tuompo sanoo.