Saludon brändislogan ”Kun hyvä riittää”, tuli tutuksi pari vuotta sitten, kun Meira alkoi uudistaa Saludon brändiä. Uudistuksen päähahmo oli kiroileva mummo, joka kaatoi pannusta Saludoa vaikka teini ilmoitti juovansa vain flat whitea. Juhlat-videota on katsottu Youtubessa yli 1,6 miljoonaa kertaa. Video toimii nyt myös Kalsarit-kampanjan pohjana.

"Lähdimme mummon kanssa liikkeelle 2018 kampanjassa. Hän herätti positiivista kommentointia ja on edelleen monen mielessä mahtavana tyyppinä. Mielestämme mainos mummon kanssa kestää hyvin aikaa ja toimii hyvänä linkkinä Saludo-brändiin”, Meiran markkinointipäällikkö Heidi Päiväniemi sanoo.

Saludo on Suomen kahdeksanneksi suurin kahvimerkki. Iso osa sen käyttäjistä on edelleen vanhempaa kahvinkuluttajaa, mutta kohderyhmää on pyritty nuorentamaan aktiivisesti. Päiväniemi sanoo, että parin vuoden takainen kampanja ja pakkausuudistus ovat tuottaneet tulosta.

”Nimenomaan alle 35-vuotiaissa Saludon käyttöosuus on kasvanut. Se vahvistui 2018 kampanjan jatkona, ja on edelleen pysynyt korkeammalla tasolla. Eli nuoret ovat selkeästi löytäneet Saludon.”

Saludon pääkohderyhmä on alle 45-vuotiaat miehet. Päiväniemi sanoo, että uudelleenbrändäyksen aikana havaittu insight kohderyhmästä linkittyy vahvasti brändin lupaukseen.

”Havaitsimme, että miehet ja erityisesti nuoret miehet kokevat aika paljon suoriutumispaineita elämässä. Muun muassa odotukset ja normit miehisyyttä koskien, työelämän paineet ja opinnot ovat taustalla miesten suoriutumiseen liittyvässä ahdistuksessa. Hyväksynnän ja avoimuuden kulttuurille on selkeä tarve”, Päiväniemi sanoo.

Kohderyhmätutkimusta tehtiin kvalitatiivisesti verkon keskusteluryhmissä sekä kvantitatiivisesti pakkausuudistuksen yhteydessä. Lisäksi hyödynnettiin olemassa olevaa tutkimustietoa nuorten miesten hyvinvoinnista.

Isänpäivän alla kahvibrändin katse kääntyi kalsareihin ja yhteistyökumppaniksi valikoitui tamperelainen Tam-Silk, joka on nyt valmistanut valmistanut erän sinisiä Saludo-kalsareita. Ne on varustettu Saludon brändisloganilla.

”Bongasin Kotimaiset Kalsarit Instasta ja totesin, että tässähän tämä on. Heidän tyylinsä ja tone of voice oli rehellistä ja suoraa puhetta. Se sopi heti kuin nenä päähän”, Päiväniemi kertoo Tam-Silkin valikoitumisesta yhteistyöhön.

Hän lisää, että jos kauppa käy hyvin, Saludo-kalsareista tulee pysyvä tuote Tam-Silkin valikoimiin. Saludon uusi brändi osui heti yksiin myös Tam-Silkin brändiviestinnän kanssa.

”Kalsarit-brändi on tarkoitettu ihmiselle, joka ei ota asioita turhan vakavasti, joten Saludon kapinallinen asenne sopii meille erinomaisesti. Meille kotimaisuus on tärkeintä, ja siksi Saludo-kalsarit valmistetaan Kangasalla kuten muutkin Kalsarit-tuotteet. Oli hienoa, että myös Meiralla kotimaisuus koettiin tärkeänä”, kertoo Tam-Silkin toimitusjohtaja Tuomo Saarni.

Promootion ja verkkokaupan suunnittelusta vastaa Saludon mainostoimistokumppani Buena Creative. Digikampanja on optimoitu näkymään siellä, missä kohderyhmä liikkuu eli sosiaalisessa mediassa Youtubessa, Facebookissa, Snapchatissa ja Instagramissa.