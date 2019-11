Lukuaika noin 1 min

Facebook on julkistanut uuden markkinatutkimussovelluksen nimeltään Viewpoints. Asiasta kertovat muun muassa AdWeek ja Engadget.

Uuden sovelluksen on määrä kerätä tietoa käyttäjistään läpinäkyvästi maksua vastaan. Sovellus on tällä hetkellä saatavilla yli 18-vuotiaille Android- ja iOS-käyttäjille vain Yhdysvalloissa. Facebookin tarkoituksena on laajentaa sovellus useampaan maahan tulevan vuoden aikana.

Tuotepäällikkö Erez Naveh Facebookilta kertoo, että Facebook Viewpointsin kautta kerättyä tietoa on määrä käyttää Facebookin, Instagramin, WhatsAppin, Portalin ja Oculuksen kaltaisten tuotteiden kehittämiseen.

Rekisteröityessään käyttäjiltä pyydetään antamaan tietoja. Kysyttäviin tietoihin lukeutuvat muun muassa nimi, sähköpostiosoite, asuinmaa, syntymäaika ja sukupuoli sekä tarkemman sijainnin kaltaisia lisätietoja, joita mahdollisesti vaaditaan yksittäisissä ohjelmissa.

Naveh painotti, että Viewpointsin kautta kerättyjä tietoja ei myydä kolmansille osapuolille ja Viewpoints-toimintaa ei jaeta Facebookissa tai muilla linkitetyillä tileillä ilman lupaa. Käyttäjät voivat myös poistua sovelluksesta milloin tahansa.

Edellä kuvattu läpinäkyvyys on mannaa Facebookille, joka on viime aikoina ryvettynyt useammassakin käyttäjien tietoturvaan liittyvässä kohussa, kirkkaimpana näistä Cambridge Analytican tapaus.

Somejätti vaikuttaakin Engadgetin mukaan varsin luottavaiselta siihen, että uusi sovellus saa käyttäjien keskuudessa lämpimän vastaanoton.