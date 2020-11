Lukuaika noin 2 min

Lovie Awards on johtava eurooppalainen mainoskilpailu, jossa kunnioitetaan digitaalista huippuosaamista. Kilpailua kutsutaan myös Euroopan ”Internetin Oscareiksi”.

Tämän vuoden kilpailussa luova toimisto 20/20 Helsinki ja kehittämistään virtuaalilaseista tunnettu Varjo Technologies voittivat kultaa Varjo XR-1: Absolute Immersion -filmillä kategoriassa Video: Technology.

Pronssia ja shortlistauksen 20/20 voitti puolestaan kategorioissa Advertising: Best Creative Use of Data sekä Advertising: Best Digital Campaign ainutlaatuisella unikampanjallaan Ikean kanssa.

Varjo XR-1 Absolute Immersion filmi kertoo Varjon kehittämäsä VR-teknologiasta sekä sen tuomista mahdollisuuksista.

Todellisen ja virtuaalisen sisällön sekoittaminen saumattomaksi kokemukseksi on yksi kehittäjien tärkeimmistä haasteista, toteaa 20/20 Helsingin Creative Director Jyri Rapo.

Lanseerausfilmissä haluttiin esitellä Varjon uusinta teknologiaa ja sitä, kuinka virtuaalinen ja fyysinen sulautuvat täysin yhteen.

”Yhtä aikaa toteutus on demo siitä, miten Varjon Chroma Key teknologia toimii mutta myös pyritty tuomaan brändille ominainen vahva tunnelma filmiin”, Rapo kommentoi.

Toimiston Ikealle suunnittelema unikampanja ”Unemme” on puolestaan uniikki digitaalinen teos, joka loi suomalaisten unidatasta reaaliaikaista taidetta.

Kollektiivinen digitaalinen teos muovautuu unidatan ja vuorokauden ajan perusteella ja visualisoi miten Suomi nukkuu. Musiikin teokseen on säveltänyt Ville Hyvönen.

20/20 Helsingin toimitusjohtaja Mia Oksala kertoo M&M:lle, että molemmat projektit ovat olleet tekijöiden näkökulmasta erittäin inspiroivia sekä keskenään sopivasti erilaisia.

”Varjo projektissa kiinnostavaa on, miten uusin teknologia saadaan esiteltyä tavalla, joka puhuttelee laajemmin ihmisiä mutta on myös relevantti huippu ammattilaisille. Varjo yhteistyössä pyrimme aina rikkomaan rajoja ja erottautumaan kilpailijoista brändillisesti.”

”Ikea-kampanja oli luovan työn kannalta erittäin kiinnostava, sillä pääsimme toteuttamaan jotain täysin uudenlaista yhdistämällä reaaliaikaista grafiikkaa, dataa, uutta teknologiaa sekä unenomaista estetiikkaa ja äänimaailmaa”, Oksala kuvailee.

Ikea-kampanjan tekniseen toteutukseen osallistuivat Zoan ja Evermade. 20/20 Helsinki on tänä vuonna niittänyt menestystä myös muun muassa Grand Onessa, Webby Awardeissa sekä Voitto-kilpailussa.

Toimitusjohtaja Mia Oksala kertoo 20/20 Helsingin olevan luova toimisto, jonka ytimessä ovat vahvat brändit, visuaalinen tarinankerronta sekä uudet teknologiat.

”Työskentelemme sekä startupien että globaalien brändien kanssa, joka tekee työstämme kiinnostavan.”

”Projektimme yleisesti koostuvat sekä identiteeteistä, liikkuvasta kuvasta, vahvoista visuaalisista elementeistä sekä uusimmista teknologisista ratkaisuista. Meitä kiehtovat yrityksenä uudet teknologiat ja vahvat brändit”, Oksala havainnollistaa.

20/20 Helsinki työllistää tällä hetkellä vakinaisesti kolme ihmistä. Vuoden 2019 liikevaihto oli 532 000 euroa, myyntikate 383 740 euroa. Tilikauden tulos oli 63 000 euroa. Vuoden 2020 ennustettu liikevaihto on toimitusjohtaja Mia Oksalan mukaan noin miljoona euroa.