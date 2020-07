Lukuaika noin 5 min

Suomalainen teknologiayhtiö Howspace pyrki hiljattain lanseeraamaan Pohjois-Amerikassa tuotteensa, digitaalisen fasilitoinnin alustan, joka on kehittäjien, konsulttien ja kouluttajien työssään ryhmien kanssa käyttämä digitaalinen apuväline.

Yhtiön toimitusjohtaja Ilkka Mäkitalo kertoo, että Howspace toimi Pohjois-Amerikan alueella aluksi Suomesta käsin, mutta toukokuussa yhtiö avasi toimiston Torontoon.

”Howspace istuu Pohjois-Amerikkaan todella hyvin, ja markkinapotentiaalia on mahdottoman paljon. Haemme paikkoja, joihin tuote sopii ja joissa ihmisten valmiudet ovat kohdillaan. Torontoon muuttanut kollega on kertonut, että monessa asiassa digitalisaatio on Amerikassa 5–8 vuotta Suomea jäljessä, eli nyt on erinomainen aika mennä sinne”, Mäkitalo kertoo.

Howspace Oy Mitä: Digitaaliseen fasilitointiin käytettävä alusta Yhtiön perustamisvuosi: 2007 Liikevaihto 2019: 1,6 miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta 58 % Liiketulos: Vuoden 2019 tulosta ei ole vielä vahvistettu. Vuonna 2018 liiketulos oli −298 000 euroa Henkilöstö: Nyt yli 40, vielä vuosi sitten 16

Tuotetta ei ollut vielä erityisesti lanseerattu Pohjois-Amerikassa, joten Howspacen kasvukonsultti Jaakko Timonen keksi, että se voitaisiin tehdä Product Hunt -nettisivustolla. Product Huntin kautta ihmiset voivat tutustua uusiin sovelluksiin, palveluihin tai tuotteisiin ja arvioida niitä. Samaa sivustoa on käyttänyt lanseerauksessaan myös muun muassa pikaviestintäsovellus Slack.

Timonen kertoo, että Product Huntia seurataan varsinkin Pohjois-Amerikan startup-maailmassa.

”Tiesimme kyllä, että siellä on pääsääntöisesti pienten startupien porukkaa, mutta vaikka pääfokus on pienten firmojen ihmisissä, sitä seuraavat isompienkin kasvuyritysten perustajat ja työntekijät. Howspacen pieninkin diili on vähintään 30 henkilön porukalle. Tiesimme, ettei Product Huntin yleisö välttämättä ole meille ideaali, mutta saattaisi toimia”, Timonen sanoo.

Yhdeksi Product Huntin hyväksi puoleksi hän nostaa asiakkaiden arviot ja kommentit, jotka jäävät näkyviin julkiselle sivulle.

”Se on aina hyvä asia. Jos ihmiset googlaavat tuotetta, se löytyy. Myynnissäkin voidaan linkata potentiaalisille asiakkaille, että käykää katsomassa sieltä asiakkaidemme arvioita”, Timonen sanoo.

Tavoitteena päästä päivän ykköstuotteeksi

Product Huntin algoritmi nostaa joka päivä yhden uuden tuotteen päivän ykköstuotteeksi. Howspacen tavoitteena oli kerätä Product Huntissa tuhat tykkäystä, päästä päivän ykköstuotteeksi ja saada 50 ilmaisen kokeilujakson aloitusta.

Howspacen tiimi valmistautui lanseeraukseen huolellisesti ja pyysi ihmisiä verkostoissaan tutustumaan Howspacen sivuun Product Huntissa. Moni asiakas kävi myös antamassa Howspacesta arvion, äänestämässä ja kommentoimassa.

Aktiivisuus nosti Howspacea kommentoiduimpien ja äänestetyimpien listoilla, mutta Product Huntin ranking-listalla se ei päässyt kärkikahinoihin. Timonen kertoo, että huhujen mukaan Product Huntin algoritmi arvostaa sivuston pitkäaikaisten käyttäjien ääniä enemmän kuin uusien arvioijien. Toiveissa oli, että kommentit ja tykkäykset kuitenkin nostaisivat Howspacen myös Product Huntin aktiivikäyttäjien huomioon ja sitä kautta listan kärkeen.

Lopputulos oli kuitenkin, että vaikka Howspace sai päivän aikana selvästi eniten kommentteja ja myös viidenneksi eniten ääniä, se ylsi algoritmin laatimalla päivän ranking-listalla vain sijalle 21 ja ilmaisen kokeilujakson aloitti lanseerauspäivänä vain yksi asiakas.

Vaikka asetettuja tavoitteita ei saavutettu, näkee Howspacen toimitusjohtaja Mäkitalo kokemuksessa paljon hyvää.

”Yksi minulle oli tärkeä kokemus, oli se, että kävin aktiivisesti Linkedin-verkostoani läpi ja viestittelin henkilökohtaisesti isolle joukolle ihmisiä, joilta ajattelin voivani pyytää apua. Avun pyytämistä aika harvoin tulee bisneksessä tehtyä tämän tyyppisissä asioissa. Ihmiset suhtautuivat siihen mahtavasti, ja avun pyytäminen osoittaa aina myös arvostusta toisen osaamista ja näkemystä kohtaan. Ihmiset olivat tosi auttavaisia, ja samalla tuli myös monta suhdetta lämmiteltyä, kun oli hyvä syy pyytää apua.”

Mäkitalo pitää yhdessä onnistumista, epäonnistumista ja oppimista tärkeinä kokemuksina.

”Toimitusjohtajan näkökulmasta koko firman yhteinen ponnistus tuntuu aina hyvältä. Onnistumme parhaiten, kun kaikki tekevät oman työroolinsa ulkopuolellakin yhteisen asian eteen töitä ja valmistelevat ja jännittävät porukalla.”

Asiakkaiden Product Huntissa kirjoittamat arviot osoittautuivat merkityksellisiksi.

”Itselleni oli tärkeää se, mitä asiakkaamme meistä kirjoittivat. Se oli ihan käsittämätöntä, tuli tippa linssiin ja hyvä mieli siitä, että voimme vaikuttaa tuotteemme kautta ihmisten elämään ja helpottaa heidän työtään”, Mäkitalo sanoo.

Myös Timonen kertoo, että asiakkaiden into lähteä mukaan kommentoimaan yllätti täysin ja yli sata positiivista arviota ilahduttivat koko tiimiä, vaikka numeeriset tavoitteet jäivät saavuttamatta.

Product Huntin käyttämistä lanseerauksissa Timonen suosittelee erityisesti sellaisille teknologia-alan startup-yrityksille, joille koodarit tai toiset pienet ja kasvavat startupit ovat merkittävä yleisö.

Koronaviruksesta tuli Howspacen Rapala-hetki

Vaikka lanseeraus Product Huntissa ei vastannut odotuksia, Howspace kasvaa vauhdilla. Mäkitalo kertoo, että yhtiöllä on suoria asiakkaita jo lähes kahdessakymmenessä maassa eri puolilla maailmaa. Strateginen painotus on Pohjoismaissa, Benelux-maissa ja Pohjois-Amerikassa, mutta asiakkaita on nyt myös esimerkiksi Australiassa ja Etelä-Amerikassa.

Howspace kasvaa tällä hetkellä kansainvälisesti nopeammin kuin Suomessa. Toukokuussa 62 prosenttia uusista kaupoista tuli Suomen ulkopuolelta.

Koronaviruskriisi toi Howspacelle keväällä kysyntäpiikin, sillä moni yritys alkoi tarvita digitaalista yhteistyöalustaa. Liidejä kertyi maaliskuussa 21 kertaa enemmän kuin helmikuussa.

Howspacella oli nettisivuillaan jo valmiiksi pari vuotta sitten tehtyä sisältöä, joka tuli keväällä ajankohtaiseksi, kun ihmiset alkoivat etsiä tietoa hankkeiden viemisestä läpi digitaalisten työkalujen avulla.

”Koronakriisi on ikävä monelle firmalle, mutta se oli tietyllä tavalla Howspacen Rapala-hetki”, Timonen sanoo ja viittaa tilanteeseen, jossa uistinvalmistaja Rapalasta Life-lehteen tehty juttu osui numeroon, jossa kerrottiin myös Marilyn Monroen kuolemasta. Suuri näkyvyys kasvatti Rapalan tuotteiden kysyntää Amerikassa valtavasti.