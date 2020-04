HS Metroa on jaettu pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajille vuodesta 1999 alkaen.

HS Metro -lehden ilmestyminen päättyy pääsiäisen jälkeen. Koronavirusepidemian vuoksi käynnissä oleva poikkeustila on vienyt joukkoliikenteessä jaettavalta lehdeltä lukijoita ja ilmoittajia, joten Sanoma päätti lopettaa sen julkaisemisen.

Metro-lehdet ilmestyivät pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen matkustajien luettaviksi syyskuussa 1999. Sanoman omistukseen Metro siirtyi vuonna 2006. Helsingin Sanomien toimituksessa Metroa on tuotettu vuodesta 2012, ja marraskuussa 2016 lehden nimeksi vaihtui HS Metro.

HS Metroa on jaettu joukkoliikenneasemilla. Vuoden 2019 alusta asti HS Metroa on julkaistu maanantaisin ja perjantaisin.

Pääkaupunkiseudulla muun muassa päivittäistavarakauppojen jakelutelineissä on puolestaan tarjolla HS:n paikallislehtiä HS Espoota, HS Helsinkiä ja HS Vantaata. Näitä jakelupisteitä aiotaan lisätä poikkeustilan päätyttyä.

Uutisia luetaan nykyisin työmatkoilla pienissä paloissa kännykällä, mutta kiinnostus paikallisia sisältöjä kohtaan on Sanoman mukaan kasvanut. HS Espoo, HS Helsinki ja HS Vantaa lanseerattiin tähän kysyntään vastaamaan viime vuoden tammikuussa. Sanoman mukaan uudet lehdet ovat löytäneet yleisönsä ja vakiinnuttaneet asemaansa osana HS:n mediaperhettä. Lehdet palvelevat mainostajien paikallisia tarpeita yhdessä Helsingin Sanomien ja alueellisen HS Kauppapaikan kanssa.

HS:n paikallistoimituksen esimiehen Riku Jokisen mukaan paikallisten juttujen merkitys on korostunut entisestään vaikeina aikoina.

”Kaupunkilaisten ja yrittäjien kokemukset kiinnostavat tavattomasti lukijoita. Kaiken ankeuden keskeltä on noussut myös kekseliäisyyttä ja yhteishenkeä, ja olemme tuoneet tätä puolta esiin. Paikallisissa lehdissä on artikkelien lisäksi ollut vahva palvelupainotus. Näinä viikkoina on koostettu erilaisia koronatietopaketteja ja tietoa asioista ja menoista, joita ihmiset voivat tehdä myös ollessaan eristäytyneinä koteihinsa”, Jokinen kertoo tiedotteessa.