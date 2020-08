Lukuaika noin 2 min

Jirimiko Oranen aloittaa 1. syyskuuta strategiakonsulttina viestintätoimisto Netprofilessa. Oranen siirtyy yhtiöön T-Media Relationsin toimitusjohtajan tehtävistä.

Netprofile on erikoistunut edistyksellistä teknologiaa kehittävien ja hyödyntävien yritysten konsultoimiseen viestinnässä ja sisältömarkkinoinnissa. Rekrytoinnilla toimisto vahvistaa strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän palveluitaan.

“Strategisen viestinnän ja kriisiviestinnän palvelujen kysyntä on ollut meillä Netprofilessa voimakkaassa kasvussa jo pitkään. Jirimikolla on koeteltua ja palkittua maailmanluokan osaamista työskentelystä teknologisesti ja taloudellisesti vaikutusvaltaisten yhtiöiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti. Hän on oiva vahvistus strategiatiimiimme, jossa hänen johtoryhmätason kokemuksensa tulee saman tien sekä nykyisten että uusien asiakkaidemme hyödyksi”, Netprofilen toimitusjohtaja Juha Frey sanoo.

Jirimiko Oranen on toiminut aiemmin muun muassa teknologiayhtiö Tata Consultancy Servicesin Pohjoismaiden viestintä- ja markkinointijohtajana ja Hill+Knowlton Strategies -viestintätoimiston Suomen yritysviestinnän praktiikan johtajana. Oranen on suorittanut MBA-tutkinnon Britanniassa Henley Business Schoolissa.

Oranen kertoo olevansa uudesta työstään innoissaan.

”Viestinnän ja markkinoinnin tehtävä on tunnistaa myynnin vahvimmat ajurit ja auttaa saamaan niistä tehot irti. Netprofile toteuttaa tätä tehtävää kokonaisvaltaisesti ja ketterästi. Siirtymäni tähän tiimiin on helppo, sillä yhteistyömme on alkanut jo vuosia sitten, kun olin tulevien kollegoideni tyytyväinen asiakas”, Oranen kertoo.

Viestintä- ja markkinointipalkintoihin, joita Oranen on ollut voittamassa, lukeutuvat muun muassa European Excellence Awards (Judge’s Platinum Award Winner), MTL:n Vuoden viestintäteko, MTL:n Vuoden muutos- ja kriisiviestintäprojekti sekä Brand Finance World’s Strongest IT Services Brand. Oranen on tehnyt töitä kymmenelle Fortune Global 500 -yhtiölle ja muun muassa kolmelle maailman neljästä suurimmasta IT-palvelubrändistä.