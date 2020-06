Lukuaika noin 6 min

Heidi Jaari on tottunut lentoemännän työssään tekemään pitkiä, yli 10 tunnin työpäiviä. Nyt hänet on lomautettu, mutta työpäiville on tullut parhaimmillaan mittaa 14 tuntia. Jaari urakoi päivittäin perustamansa Apuna ry:n tiloissa. Maanantaina on valmistelussa iso ruokajako perjantaille.