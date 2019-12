Peliautomaatteihin on tulossa tiukempi tunnistautuminen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) listaa tuoreessa raportissaan pitkän joukon toimenpiteitä, joihin Suomen kannattaisi ryhtyä rahapeliongelmien ehkäisemiseksi. Ehdotuslistalla on tunnistautumisen tuominen pelisaleihin, uusi rekisteri peliongelmaisille ja pelikoneiden määrän vähentäminen.

KKV:n mukaan rahapelihaittojen ennaltaehkäisy on ollut Suomessa retuperällä, ja vastuu rahapelaamisen hallinnasta on jätetty Suomessa pelaajien omalle kontolle. Suomessa on KKV:n mukaan keskitytty korjaamaan jo olemassa olevia pelihaittoja ja -ongelmia ennaltaehkäisyn sijaan.

KKV ehdottaa lääkkeeksi rahapelipaikkojen aukioloaikojen, määrän ja sijaintipaikkojen rajoittamista. Keinot on todettu tehokkaiksi kansainvälisissä tutkimuksissa. KKV ei ota kantaa, pitääkö se Veikkauksen nykyisiä suunnitelmia peliautomaattien vähentämisestä riittävänä.

Rahapelaamisen haittoja voidaan KKV:n mukaan ehkäistä myös pelaamisen hallinnan työkaluilla. KKV ei pidä Veikkauksen nykyisiä hallintatyökaluja riittävänä. Veikkauksen peleissä käyttäjä voi esimerkiksi rajoittaa pelaamiseen käytettävää rahamäärää tai aikaa tai estää pelaamisen kokonaan.

KKV ehdottaa, että Suomessa pitäisi ottaa käyttöön kaiken rahapelaamisen kattava tunnistautuminen, myös pelisaleissa Ruotsin ja Norjan tapaan.

”Tunnistautuminen on tulossa pelipisteiden rahapeliautomaatteihin vuonna 2021, mutta Veikkauksen pelisalit ovat jäämässä edelleen tunnistautumisen ulkopuolelle”, tiedotteessa todetaan.

KKV nostaa esiin myös useassa maassa käytettävän itsesulkurekisterin, johon liittymällä pelaaja voi estää itseltään kaiken luvallisen rahapelaamisen ja rahapelaamisen suoramarkkinoinnin määräajaksi tai lopullisesti.

Suomessa tällaisen rekisterin perustaminen ei ole KKV:n mukaan kuitenkaan mahdollista.

Nykyisten rahapeliongelmien vähentämiseksi KKV suosittelee myös lisää viestintää rahapelien haitoista, keinoista hallita pelaamista ja tahoista, joista saa apua peliongelmiin.

”Veikkauksen yksinoikeus järjestää rahapelejä perustuu siihen, että sen tehtävä on ehkäistä ja vähentää rahapelihaittoja. Siksi myös sen vastuullisuustoimenpiteiden pitäisi olla edistyksellisiä”, toteaa KKV:n tutkimuspäällikkö Anu Raijas.

Raportti on osa KKV:n laajempaa hanketta, jossa tarkastellaan nykyistä rahapelijärjestelmää ongelmapelaamisen ja rahapelihaittojen ehkäisemisen näkökulmasta.

Veikkaus: Rahapelitarjontaan puututtava verkossa

Veikkaus vakuutti raportin julkaisun jälkeen omassa tiedotteessaan, että se haluaa olla rakentamassa vastuullisempaa peliympäristöä.

”Suhtaudumme avoimesti toimenpiteille, joilla voidaan asiaa edistää”, Veikkauksen laki- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivalta sanoo tiedotteessa.

Veikkaus kertoo jatkavansa erilaisten vastuullisuustyökalujen kehittämistä ja osallistuvansa vastuullisuustyön suunnitteluun.

Mitä tulee rahapelien saatavuuteen, siinä Veikkaus kääntäisi huomion ulkomaisiin peliyhtiöihin. Veikkaus peräänkuuluttaa voimakkaampia keinoja puuttua rahapelitarjontaan myös verkossa.