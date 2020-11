Lukuaika noin 2 min

Markkinointi & Mainonta on vuosittain listannut Suomen suurimmat markkinointialan toimistot. Tämän vuoden lista on kärjen osalta tuttu: Miltton uusi ykkössijansa, ja Dagmar piti paikkansa kakkosena. Moni asia on muuttunut sitten edellisen listauksen.

Tai ehkä pitäisi sanoa, että moni asia tulee muuttumaan. Toimistolistauksessamme on pääosin käytetty vuoden 2019 lukuja. Vuonna 2020 liikemaailmantila on tietysti tyystin erilainen, ja koronavuoden vaikutukset näkyisivät vasta seuraavalla listalla.

Uskallamme sanoa, että kehityskaarien alut siintävät tältä listalta. Yritystutkija Erkka Feltin kokoamasta paketista paljastuu, että yhteenlaskettuna suomalaisten toimistojen kasvu pysähtyi viime vuonna.

Tavallaan ”toimisto” on hassu tapa puhua markkinointialan yrityksestä. Sekä menestyksessä että ongelmissa kyse näyttää aina lopulta olevan ihmisistä: tekijöitä joko palkataan, palkitaan tai irtisanotaan, siinä monen muunkin alan kolme ääripään ratkaisua.

Yleisellä tasolla ihminen voi olla ongelma tai ratkaisu. Kirjoitin Kauppalehteen hiljattain jutun Airomista, joka on Omnicom Media Group Finlandin kehittämä markkinoinnin johtamisen alusta. Yhdistämällä markkinoinnin dataa ja liiketoiminnan dataa se mittaa, mallintaa ja ennustaa markkinoinnin tehoa. Airomin luojiin kuuluvan Teemu Neiglickin mukaan ongelma on, että vaikka tulokset on saatu todistettua, niitä on vaikea saada jalkautettua. Muutos ei tapahdu, koska tiellä on ihminen, jota on vaikea siirtää tieltä pois.

Joskus sivuun siirtäminen tuntuu olevan pakollista. Markkinointitoimistoja on tänä vuonna mennyt konkurssiin, ja moni on joutunut koronavuoden kriiseilyn takia lomauttamaan tai irtisanomaan ihmisiään.

Kaikki eivät ole sitä tehneet. Käsittelemme jutuissamme toimistoista erityisesti nousijoita, ja samalla tutkimme jo mainittua hypoteesiamme: korona on vauhdittanut kehitystä, joka oli jo tapahtumassa. Kehitykseen liittyy luonnollisesti myös positiivisia asioita. Tuoreimpien lukujen perusteella listalle on jo noussut toimistoja, joiden bisnestä koronavuosi on vauhdittanut. Asioilla on siis aina kaksi, ehkä jopa kolme puolta.

Toimistokentän muutokseen kuuluvat nimittäin myös huippuammattilaiset toimistojen ulkopuolella. Amerikkalaisessa bisneksessä on sanonta: ”Great people don’t quit good jobs. They quit bad company cultures”. Liekö kyse tästä, kun freelancerien joukossa alkaa olla yhä enemmän suomalaisen markkinointialan kovia suunnittelijanimiä. Toimistoista vapaasta toiminnasta puhumme muun muassa Niklas Liljan ja Marko Vuorensolan kanssa. Ihmisen kannaltahan ratkaisu palkkaamisen tai irtisanomisen lisäksi voi löytyä siitä, että ihminen itse valitsee vapauden.