Lukuaika noin 2 min

”Nostan esille kotimaisen Rauhantekijä-sarjan, joka löytyy Yle Areenasta. Irina Björklund tekee pääosassa todella vakuuttavan roolisuorituksen. Kyseessä on minusta ensimmäinen kansainvälisesti hyvin korkeatasoinen draamasarja Suomessa. Toinen tärppini on Apple TV+:n Long Way Up, jossa Ewan McGregor ja Charley Boorman matkustavat sähkömoottoripyörillä ympäri Amerikan mannerta. Koko tuotantotiimi kulkee sähköajoneuvoilla. Kun tarvittavaa infraa ei juuri ole, matkasta tulee koko tiimin yhteinen selviytymis­taistelu. Siitä syntyy aito jännite.”