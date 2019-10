Lukuaika noin 2 min

Ohikulkijat saavat tiistaina kokea muukalaisten hyökkäyksen tuhoalueen myös Helsingin ydinkeskustassa, Narinkkatorilla.

Lue lisää: Zombie-sarjan markkinointitempaus maistattaa faneilla "kulkijoiden" suurta herkkua

Foxin markkinointipäällikkö Nina Walldén kertoo, että tempauksen ensisijainen tavoite on saada katsojat pääsevät kokemaan jännityksen paikan päällä ja sitä kautta virittäytyvät uutuussarjan tunnelmaan.

Tempausta ei suositella heikkohermoisille. Paikalla on Foxin mukaan armeijan varusteisiin pukeutuneita erikoisjoukkoja ja tiedemiehiä sekä panssariajoneuvo.

”Tapahtuma itsessään on eräänlainen taideteos. Tämän installaation kautta jokainen voi miettiä, miltä tuntuisi, jos muukalaiset oikeasti hyökkäisivät tänne. Mihin lähtisit? Menisitkö paniikkiin vai pysyisitkö rauhallisena? Kun katsoo televisiota, kokemus voi jäädä hieman kaukaiseksi verrattuna siihen, että kokemus tuodaan fyysisesti lähelle”, kertoo Nina Walldén.

Vastaava tapahtuma järjestetään Helsingin lisäksi ainakin Hollannissa ja mahdollisesti myös Lontoossa. Järjestämispäivä vaihtelee sen mukaan, milloin sarjan esittäminen kussakin maassa alkaa.

Suomessa esittäminen alkaa Ruudussa tiistaina 29.10. ja kanavalla 31.10. Joissakin maissa lähetykset alkavat vasta tulevalla viikolla. Euroopan ensi-illat ovat vuorossa kahden seuraavan viikon aikana.

Fox panostaa tapahtuman markkinointiin paljon. Ulkomainonnassa tapahtuman markkinointi käynnistyy tänään.

Sanoma ja Ruutu ovat myös merkittävinä kumppaneina mukana. Tempaus on esillä Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien printtijulkaisuissa sekä verkossa. Lisäksi tapahtumaa on markkinoitu radiossa viikonlopusta lähtien.

”Meillä on suuri usko siihen, että laadukas ulkomainen draama kiinnostaa katsojia. Uutta sarjaa tuodaan esille eri tavalla kuin vanhoja tuttuja sarjoja, jotka ihmiset ovat jo löytäneet. Näistä sarjoista hyvä esimerkki on 9-1-1, jonka kolmas kausi alkaa nyt. Sarjalle on jo saatu oma fanikuntansa, jota katsojat osaavat eri lailla odottaa.”

Rohkeat markkinointitempaukset ovat Foxille tuttuja ennestään. Viime vuonna The Walking Dead -sarjan kunniaksi Fox kutsui lontoolaisen huippukokin Tom Wolfen Narinkkatorille tarjoilemaan ihmislihan makua imitoivia burgereita.

”Tänä vuonna jatkamme Foxin rohkeaa markkinointiperinnettä räjäyttämällä Helsingin Narinkkatorin. Meille fanit ovat tärkeitä ja haluamme luoda autenttisen elämyksen, joka tuo alkavan War of the Worlds -tv-sarjan jännittävän tunnelman katsojiemme ulottuville”, Walldén kiteyttää.

Tapahtuman tarkkaa budjettia Walldén ei paljasta, mutta kertoo, että kyseessä on Foxin syksyn isoin lähtö ja sitä kautta merkittävä panostus.

War of the Worlds -televisiosarja on moderniin maailmaan sijoitettu, eeppinen uudelleentulkinta H.G Wellsin tieteisklassikosta.

Sarja alkaa tuplajaksolla Fox-kanavalla 31.10. klo 22.00, minkä jälkeen nähdään uusi jakso joka torstai. Sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa ovat katsottavissa etukäteen Ruudusta jo 29.10., minkä jälkeen uusi jakso joka viikko.