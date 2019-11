Lukuaika noin 1 min

Aikakausmedian ja Markkinointi & Mainonnan Kuukauden aikkarimainos -kilpailussa valitaan nyt lokakuun paras aikakauslehtimainos. Voit valita suosikkisi ennakkoon karsittujen finalistien joukosta.

Viiden kärjessä ovat tällä kertaa Kojamon Lumo Ellinoora, Valion Valio Herkku, Scandicin Live happily ever after, K Digitalin Kun kädet on täynnä ja Silmäasema Oy:n Silmäsairaala Kaihin kypsyttäminen.

Kuukauden aikkarimainos -kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin hyvää aikakauslehtimainontaa ja inspiroida sen tekijöitä. Kilpailun parhaat mainokset kootaan vuosittain Vuoden aikkarimainokset –julkaisuun. Kilpailua on järjestetty jo vuodesta 2008.