”On hieman eriäviä näkemyksiä siitä, mitä kyseinen sana tarkoittaa. Kun puhun omissa tiimeissäni insightista, tarkoitan sillä havaintoa kulttuurista tai maailmasta. Välillä kyse on jostakin isommasta asiasta. Joskus taas kyseessä on pienempi kulttuurillinen tai ihmisen käytökseen liittyvä havainto. Jos tämän sanan suomentaisi, sopiva termi voisi olla syvänäkemys. Nimenomaan yhdyssanana. Sight merkitsee itse asian tai ilmiön näkemistä ja kokemista, in-etuliite puolestaan tarkoittaa pureutumista johonkin näkökulmaan syvemmin. Kaikki näkevät asioita, mutta jotkut voivat nähdä vielä syvemmälle, kun he perehtyvät asiaan enemmän.”