Yhteiskunnallinen kantaaottavuus on leimallista Jyrki Poutasen töille.

Jyrki Poutasella on takanaan pitkä ura luovan suunnittelun parissa ja hänen töitään on palkittu Vuoden Huippujen lisäksi useasti muun muassa Cannes Lions -festivaalilla.

Yhteiskunnallinen kantaaottavuus on leimallista Poutasen töille, josta esimerkkinä on muun muassa viime kesänä Cannesissa ja vuosi sitten Epicassa palkittu Helsingin Sanomien Land of Free Press -lehdistönvapauskampanja.

”Koska Vuoden Huiput tuomaristo perinteisesti koostuu alan parhaista ammattilaisista, tiedän heidän kaikkien tunnistavan hyvän idean, johdonmukaisen ja yhtenäisen konseptin, erinomaisen craftin tai modernin kanava-ajattelun.

”Siksi Vuoden Huipuissa tänä vuonna ajattelinkin provosoida tuomareita arvioimaan, millaisia uhrauksia on tehty sekä millaisia riskejä on jouduttu ottamaan arvioitavien töiden nimissä sekä niiden saattamiseksi konkretiaksi", Poutanen toteaa.

Ylituomarin valitsema Jokeri-sarja nostaa tarkasteltavaksi yhden luovan suunnittelun osa-alueen. Tänä vuonna arvioidaan vastuullisuustekoja.

”Luovassa työssä rohkeus on hyvin epämääräinen ja subjektiivinen käsite. Mietinkin hiljattain onko olemassa konkreettista tai jopa mitattavaa rohkeutta ja mielestäni uhraus yhtenä rohkeuden muotona on juuri sellaista – äärimmilleen vietyä riskinottoa joka pakottaa toimintaan.

”Jokeri-sarjassa kunnioitammekin tänä vuonna, emme vain hyviä aikeita tai 'maailmanparannuspuheita', vaan riskin ottoa, uhrauksia ja konkreettisia ja toteutuneita tekoja paremman huomisen puolesta”, Poutanen kertoo.

Poutanen avasi laajemmin näkemyksiään luovuudesta ja rohkeudesta Markkinointi & Mainonnan haastattelussa kesällä juuri ennen Cannses Lions -festivaalia. Juuri yhteiskunnallinen merkityksellisyys auttaa Poutasen mukaan erottumaan maailmassa, jossa ihmiset kohtaavat lukemattoman määrän viestejä päivässä.

”Näkyvyyttä viesteille voi aina ostaa, mutta jos et kosketa, vaikuta tai muuta maailmaa, jää viesti vääjäämättä etäiseksi. Suuret ideat ovat yleensä ennennäkemättömiä, mutta yksinkertaisia”, Poutanen arvioi.

Poutanen osallistuu tänä vuonna myös ainoana suomalaisena kansainvälisen Eurobest-kilpailun tuomarointiin. Hän on mukana Digital, Mobile and Digital Craft Juryssa sekä Glass-kategorian tuomaristossa.

Vuoden Huiput 2019 -kilpailu käynnistyy 2.1.2020 ja töiden sisäänjättö päättyy 24.1. klo 17. Kilpailun tuomarointi tapahtuu 8.–9.2. Metropolian Arabian toimipisteessä. Huiput Creative Festival pidetään 5.3. Clarion Jätkäsaaressa. Voittajia juhlitaan gaalassa 2.4.2020.

Vuoden Huiput -kilpailun järjestää visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia.