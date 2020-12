Lukuaika noin 4 min

Uusi elektroniseen musiikkiin keskittyvä kanava Doubleclap Radio aloittaa FM-lähetykset pääkaupunkiseudulla 8. tammikuuta taajuudella 102,0 MHz. Radiokanavan toiminnasta vastaa suomalaisomisteinen GIN GIN Media Tallinnassa.

Doubleclap Radio on toiminut nettiradiona sekä ilmaisen mobiilisovelluksen kautta syksystä 2020 alkaen. Mainosrahoitteisen kanavan ohjelmat tuotetaan englanniksi ja suunnataan myös ulkomaisille kuuntelijoille kanavan mobiilisovellusten ja nettiradion kautta.

Doubleclap Radio sai alkunsa koronaviruspandemian aikana, jolloin musiikkitapahtumat peruttiin ja tanssiravintolat tyhjenivät.

”Online-musiikkitarjonnalle ja positiiviselle viballe syntyi tarvetta enemmän kuin koskaan. Halusin luoda kanavan sekä yhteisön, joka välittää surullisten uutisten ja itseään toistavien soittolistojen sijaan hyvää musiikkia ja vahvaa tunnelmaa”, kertoo DJ Doubleclap kanavan taustoista.

DJ Doubleclap on tallinnalaistunut suomalaismies, joka käyttää musiikkiyhteyksissä taiteilijanimeään. Kesällä hän soitti musiikkia yleisölle esimerkiksi pärnulaisessa rantahotellissa, mutta kun keikat olisivat syksyllä normaalioloissa siirtyneet klubeille ja yökerhoihin, toiminta seisahtui koronavirusepidemian vuoksi.

DJ Doubleclap alkoi striimata keikkojaan nettiin. Toinen tallinnalaistunut suomalainen, hänen ystävänsä Henrik Visuri huomasi hänen innostuksensa sähköisiin etäkeikkoihin ja keksi, että elektroniselle musiikille voisi perustaa oman nettiradiokanavan.

Vuonna 2015 toimintansa lopettaneen Radio KLF:n jälkeen Suomessa ei ollut ollut elektroniseen musiikkiin erikoistunutta radiokanavaa.

”Suomessa on nimenomaan tällä musiikin alalla erittäin vahvaa osaamista ja hieno historia. Koin tarvetta viedä tätä sanomaa eteenpäin ja koota radioasemalle avoimella linjalla suomalaisia elektronisen musiikin edustajia”, DJ Doubleclap sanoo M&M:lle.

FM-taajuus tuo kanavalle tunnettuutta

Aluksi kanava perustettiin nettiin, mutta kuuntelumäärien ja palautteen perusteella vaikutti siltä, että myös FM-taajuudelle olisi tilausta.

”Ihmiset kuuntelevat mielellään autoissa ja työpaikoilla FM-radiota. Huomasimme myös, ettei prosessi ole kovin vaikea eikä alueellisen radiolähetyksen kokeileminen pääkaupunkiseudulla ole lähetysteknisesti kamalan kallista, joten voimme ainakin kokeilla suhteellisen riskittömästi”, Visuri sanoo M&M:lle.

Hän kertoo, että paikallinen radiotaajuus hankitaan kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Jos kaikki sujuu hyvin, pidempiaikaista toimilupaa haetaan erillisen hakuprosessin kautta.

Myöhemmin Radio Doubleclap saattaa lähettää ohjelmaansa FM-taajuuksille muissakin kaupungeissa. Perinteisen radiotaajuuden kautta tietoisuus kanavasta kasvaa, joten sen kautta myös nettiradion ja sovelluksen ääreen voidaan saada lisää kuulijoita.

”Suomi on hyvä markkina, sillä tämän tyylisen musiikin kuuntelijoita on paljon, mutta heille ei ole ollut tarjolla radiokanavaa”, Visuri sanoo.

DJ Doubleclapin mukaan elektronista musiikkia kuuntelevaa kohderyhmää on useissa sukupolvissa. Kanava on suunnattu sekä elektronisen musiikin genreistä innostuneille nuorille että niille nyt 30–50-vuotiaille, jotka suurkuluttivat house-musiikkia sen tultua Suomeen 1990-luvulla.

”En missään nimessä halua haukkua mitään radiokanavaa, mutta on varmasti ostokykyisiä ihmisiä, jotka mielellään kuuntelisivat elektronista musiikkia, jota ei ole KLF:n jälkeen kuulunut millään kanavalla. Uskoisin, että aika moni konemusiikkia 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alkupuolella kuunnelleista ottaa kanavan omakseen”, DJ Doubleclap sanoo.

Suomalaisia kykyjä maailmalle

Kanavan ohjelmisto ja soittolistat on suunnattu laajalla kirjolla elektronisen tanssimusiikin ystäville ympäri vuorokauden. Artisteihin ja eri genreihin pureudutaan tiiviimmin uuden ohjelmatuotantoyhtiön Apollo Productionsin kanavalle tuottamissa DJ-vetoisissa ohjelmissa.

Pasi Pietikäinen Apollo Productionsilta kertoo, että yhtiö on perustettu rakkaudesta lajiin, visiona nostaa kotimaisia elektronisen musiikin tekijöitä, artisteja ja klubeja kansainväliseen tietoisuuteen.

”Tätä tarkoitusta varten tuotamme tapahtumia sekä monipuolisia ohjelmasisältöjä elektronisen musiikin erilaisista genreistä. Yhteistyömme Doubleclap Radion kanssa tarjoaa suomalaisille musiikintekijöille mahdollisuuden palvella fanejaan sekä tavoittaa uutta yleisöä aikana, jolloin keikkatapahtumien tilanne ympäri maailman on mitä on”, Pietikäinen sanoo tiedotteessa.

Visuri kertoo, että myös Doubleclap Radio haluaa olla mukana viemässä sovelluksen ja nettiradion kautta suomalaisia kykyjä maailmalle.

”Tämänhetkisessä koko musiikkialalle hankalassa ajassa on syytä avata uusia kanavia ja markkinoita kotimaisille artisteille. He elävät pitkälti keikkailemalla, joten kaikki tällainen, minkä avulla he voivat tavoittaa yleisönsä ja faninsa ja löytää uusia, on tärkeää. Kun korona-aika loppuu, haluamme laajentaa myös livetapahtumiin”, Visuri sanoo.

Uutta radiokanavaa markkinoidaan tällä hetkellä pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Kanavan ohjelmissa esiintyvät artistit vievät viestiä omille verkostoilleen.

”Tuotantoyhteistyökumppanimme Apollo Productionsin kautta mukana on isoimpia suomalaisia artisteja, kuten Milla Lehto. Heillä on näkyvyyttä omissa kanavissaan, joiden kautta tieto menee alan harrastajille. House- ja teknoskenessä ja yleensäkin sähköisen musiikin alagenreissä on vahvoja fanikuntia, jotka muodostavat erilaisia yhteisöjä verkossa. Näiden kautta sana leviää puskaradiotyyppisesti eri puolille, ulkomaillekin”, DJ Doubleclap sanoo.