”Brändeille ja valmistajien näkökulmasta tämä on iloinen asia, koska heille aukeaa uusi myyntikanava, ja samalla he voivat oppia, miten tätä kanavaa voi käyttää myös Suomen rajojen ulkopuolella. Olennaista on, että yritykset voivat hyötyä Amazonista nimenomaan siten, että heidän kauttaan pääsee hurjan tehokkaasti ja sukkelasti laajoille kansainvälisille markkinoille. Amazon on ennen kaikkea mielettömän tehokas vientikanava. Useampi yritys etenkin Ruotsissa on pohtinut Amazoniin menoa. Nyt heidän on pakko tehdä se. Tekosyitä lykkäämiselle ei enää oikein ole.”