Kesällä 2018 perustettu markkinointiteknologiayritys Leadoo Marketing Technologies kehittää chattibotteja, joiden avulla yritykset voivat saada verkkosivuiltaan enemmän myyntiä.

Teknologiansa vuoksi Leadoo näkee, kuinka paljon liikennettä sen asiakkaiden nettisivuilla on ja kuinka paljon nettisivujen kautta tulee konversioita, eli verkkomyyntiä tai yhteydenottoja

Leadoo julkaisi tänään uuden markkinointiteknologiansa, joka laajentaa yrityksen tuotevalikoimaa entisestään ja asettaa yrityksen nokikkain markkinointiteknologia-alan jättien kanssa.

Perustajia tämä ei tunnu hätkäyttävän, vaikka heidän ääneen mainitsemansa toimijat ovat kilpailijoina miljardien arvoisia yrityksiä.

”Piirinmestaruuskisat eivät enää kiinnosta vaan nyt lähdetään haastamaan Hubspotin ja Intercomin kaltaisia jättejä”, toteaa Santtu Kottila, markkinointijohtaja ja yksi yrityksen perustajista.

Suomessa vältellään Kottilan mukaan isojen tavoitteiden sanomista ääneen, mutta Kottilan mukaan on jopa helpottavaa sanoa kovat tavoitteet ääneen. Kun asia on julkistettu, on aika tarttua toimeen.

”Tavoite voi kuulostaa rohkealta, mutta jos sitä vertaa vaikka siihen, että Pipedriven kaltainen yritys on lähtenyt Virosta, niin miksi muka Suomesta ei voisi tulla samanlaista. Periaatteessahan täältä pitäisi tulla ainakin kaksi samanlaista! Tietynlainen kunnianhimottomuus on meidän suomalaisten perisynti”, Kottila pamauttaa.

Panostuksia tarvitaan

Iso kansainvälinen menestys vaatii investointeja kehitystyöhön ja siten myös päivitystä itse tuotteeseen. Tuotekehityksen puolelle on pestattu lyhyen ajan sisällä kymmenkunta uutta ihmistä.

Leadoota on rakennettu alusta alkaen tuotteeksi, joka ratkaisee yrityksen ongelmat verkkosivukävijöiden kääntämiseksi myynniksi tai liideiksi. Ensimmäisessä vaiheessa se tehtiin verkkosivuille lisättävillä keskustelevilla boteilla, jotka lisäävät Kottilan mukaan konversioita keskimäärin 30–70 prosenttia

Nyt Leadoo laajentaa keinovalikkoa uusilla ominaisuuksilla. Käytännössä se tarkoittaa Kottilan mukaan Leadoon bottien viemistä esimerkiksi verkkomainosten sisään tai keskustelun käymistä yrityksen verkkosivujen sijaan myös asiakkaille tutuissa alustoissa kuten WhatsAppissa tai Facebook Messengerissä.

Taustalla on Kottilan mukaan yleisempi kuluttajakäyttäytymisen ja kommunikaation muutos. Ihmiset viestittelevät pikaviestisovellusten kautta aktiivisesti. Olennaista on myös se, että pikaviestimien tavoittavuus on vaikkapa perinteiseen sähköpostiviestimiseen verrattuna korkeaa luokkaa.

”Keskimääräinen sähköpostiviestin avausprosentti on 25 prosentin hujakoilla. Messenger-viestin avaa Facebookin tilastojen mukaan yli 90 prosenttia vastaanottajista. WhatsApp-viestin avaa 98 prosenttia vastaanottajista. Tämä on yrityksien näkökulmasta hyvinkin huomionarvoinen havainto”, Kottila havainnollistaa M&M:lle.

Lisäksi yritys on panostanut analytiikan visualisointiin sekä verkkosivukävijöiden seurantaan liittyviin ominaisuuksiin.

Leadoo on tuonut palveluunsa uuden aikajanaominaisuuden. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että yksittäisen kävijän tullessa yrityksen verkkosivuille kaikki, mitä hän tekee, katsoo ja kaikki hänen bottien kanssa käymänsä keskustelut kerätään erilliselle aikajanalle.

”Sitä kautta on helppo nähdä, mitä kyseinen käyttäjä on tehnyt missäkin vaiheessa. Mukaan tulevat aikaleimat. Jos käyttäjä vierailee Leadoon sivustolla tänään, tunnistamme seuraavana päivänä, että kyseessä on sama ihminen. Samaan aikaan voimme tunnistaa, mistä yrityksestä käyttäjä tulee.”

Kasvuyritykselle tyypilliseen tapaan Leadoo on investoinut tuotekehityksen ohella vankasti markkinointiin. Kuvaavaa nopealle kehitykselle on, että Kottilan johtama markkinointitiimi on kasvanut viime vuoden syyskuusta alkavalla aikajaksolla yhdestä henkilöstä kuuteen tekijään.

”Voi hyvin sanoa, että meillä on aika poikkeuksellinen markkinointitiimi tämän kokoluokan yritykselle. Meillä on muun muassa oma designer, videotuottaja ja oma sisällöntuottaja. Markkinointitiimini veteraani ja ensimmäinen minun lisäkseni aloittanut henkilö on ollut tiimissä siis nyt kahdeksan kuukautta”, Kottila sanoo nauraen.

Useilla eri kasvuyrityslistauksilla esiintynyt Leadoo teki ensimmäisellä tilikaudellaan 0,75 miljoonan euron liikevaihdon ja keräsi vain 11 kuukauden aikana 350 maksavaa asiakasta.

Ensimmäinen täysi toimintavuosi sujui myös kasvun merkeissä. Vuoden 2019 alustava liikevaihto oli noin 1,8 miljoonaa euroa. Tulos oli 500 000 euroa tappiollinen. Yritys avasi syksyllä kaksi toimistoa ulkomaille, Tukholmaan ja Lontooseen.

Asiakkaisiin lukeutuvat esimerkiksi teleoperaattori Moi Mobiili, kierrätyspalveluja tarjoava Delete ja lämmityslaitetoimittaja LämpöYkkönen. Leadoo arvioi liikevaihtonsa lähes kolminkertaistuvan kuluvan vuoden aikana.