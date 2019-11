Lukuaika noin 3 min

Jollakin saattaa olla sellainen kuvitelma, että ihminen on kehittynyt, että me 2000-luvun olennot olisimme jotenkin viisaampia kuin 0-luvulla syntyneet. Se ei pidä miltään osin paikkansa.

Elämme pidempään ja kaikki ympärillämme on muuttunut, mutta ihminen ajattelevana ja tuntevana olentona on samanlainen kuin aina, tai ainakin niin pitkältä ajalta kuin historiankirjat sen voivat osoittaa. Me emme peri suurempaa älyä ja ihmisyyttä vaan lähdemme samasta tilasta kuin aina on tehty. Elämänpituisen ajan meillä on mahdollisuus kasvaa, jonka option moni jättää käyttämättä.

Ihminen on säälimätön olento, pahimmillaan sairas psykopaatti. Kysykää asiasta vaikka luonnolta, eläimiltä ja muilta ihmisiltä. Erityistä julmuutta olemme osoittaneet kautta vuosisatojen ja lähes kaikissa kulttuureissa häpäisemällä yksilöitä muiden edessä. Sillä on pyritty nöyryyttämään, viemään henkilöltä täydellisesti ihmisarvo, ja samalla on haluttu osoittaa omaa valtaa muille. Se on ollut myös vekkuli tapa synnyttää pelkoa muissa, osoittaa heille kaapin paikka, estää oma ajattelu tai aloitteet.

Näitä häpäisyn muotoja on ollut lukuisia. Olemme osoittaneet tähän harrastukseen paljon luovuutta ja käyttäneet aivan tuhottomasti aikaa hioaksemme kykymme huippuunsa. Suosikkitapojamme ovat olleet julkiset mestaukset, hirttämiset, teloitukset, keskitysleiritykset, kidutukset, ristiinnaulitsemiset, kivitykset, ruoskimiset, roviot, raiskaukset, silpomiset, uhraukset ja tappajaiset.

On täydellinen harhaluulo kuvitella, että näiden takana ovat olleet vain jotkut sairaat diktaattorit tai keisarit. Ei. Näihin tilaisuuksin on tultu joukoin riemulla osoittamaan tukea ja viihtymään. Väärämieliset saavat nyt ansaitsemansa – jippii! Seuraavan kerran kun menet Rooman Colosseumille ottamaan hymyselfietä häsättäen #livingthedream, voit ylpeillä olevasi paikassa jossa on aplodien saattelemana tapettu ja kidutettu tuhansia sydämellä varustettuja.

Tänään, ympäri maailmaa, sadat miljoonat ihmiset todistavat ettei mitään humaania kehitystä ole yhäkään tapahtunut vaan ihanassa maailmankylässä voi nyt näyttää omaa sadistisuuttaan joka hetki ketä hyvänsä kohtaan. Sinä saatat olla yksi heistä. Sinä siellä takana, nimimerkin taakse piiloutuneena raukkana, olet sataprosenttisen varmasti yksi heistä. Me häpäisemme julkisesti muita yksilöitä ja tahoja viihdyttäen näin itseämme. Se on mielisairasta.

Sosiaalinen media on todistanut näitä koulukiusaajia olevan kaikissa ikäryhmissä, sosiaalisissa luokissa, älykkyysosamäärissä, tutuissa ja tuntemattomissa. Sananvapauden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.

Oma pahaolo on saanut nyt mahdollisuuden tulla julki, ketä tahansa voi kivittää ympäri vuorokauden mistä tahansa syystä; ulkonäöstä, erilaisuudesta, samanlaisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta, aatteesta, virheestä tai virheettömyydestä – viimeiseksi on raivostuttu anteeksipyynnöstä. Olemme sanoissamme äärimmäisen julmia. Ja se mikä on hulluinta, se hyväksytään ja siihen kannustetaan. Muut kiduttajat yhtyvät menoon, syntyy joukkohulluus. Tämä kaikki on sairaan yhteiskunnan merkki, joka kasvattaa nuoria vinoon.

Muutan mielipiteeni. Kirjoitin alussa, että ihminen ei ole kehittynyt humaanimmaksi ja myötätuntoisemmaksi vaan pysynyt samanlaisena. Se ei pidä paikkansa. Ihminen on taantunut. Olen vilpittömästi sitä mieltä, että sosiaalinen media on tehnyt maailmasta pahemman ja ahdistavamman paikan, joka tuhoaa ihmisarvoa ja itsetuntoa. Se osoittaa, ettemme osaa kantaa vastuuta sanoistamme ja teoistamme.

Kirjoittaja Tommi Laiho on markkinointitoimisto Folkin toimitusjohtaja.