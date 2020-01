Matsmartin tavoitteena on, että syystä tai toisesta vaille käyttöä jäämässä olevia tuotteita saadaan myytyä eteenpäin kuluttajille, eikä ruokaa heitetä pois.

Uusi mahdollisuus. Matsmartin tavoitteena on, että syystä tai toisesta vaille käyttöä jäämässä olevia tuotteita saadaan myytyä eteenpäin kuluttajille, eikä ruokaa heitetä pois.

Uusi mahdollisuus. Matsmartin tavoitteena on, että syystä tai toisesta vaille käyttöä jäämässä olevia tuotteita saadaan myytyä eteenpäin kuluttajille, eikä ruokaa heitetä pois.

Lukuaika noin 2 min

Hävikkiruoan verkkokauppa Matsmart lanseerattiin Suomessa kesäkuussa 2017. Parissa vuodessa suomalaisten mielenkiinto ruokahävikin torjumiseksi on kasvanut, minkä voi nähdä myös Matsmartin luvuista.

Viime vuonna suomalaiset asiakkaat pelastivat verkkokaupan kautta yhteensä 1,2 miljoonaa kiloa ruokaa. Vuotta aiemmin vastaava lukema oli reilut 500 000 kiloa.

Viime vuoden kokonaismäärästä 50 000 kiloa koostui erityyppisistä ravintolisistä, proteiinituotteista ja vitamiineista. Tämä kertoo siitä, että hävikiltä pelastetaan tuotteita aiempaa monipuolisemmin.

Matsmartin Suomen maajohtaja Michaela Böckelman kertoo, että viime vuoden lukema ei tule yritykselle yllätyksenä.

”Uskomme, että suomalaiset ovat entistä tietoisempia ruoan ympäristövaikutuksista, ja että omilla valinnoilla kuten ruokahävikin vähentämisellä halutaan tehdä vaikutus”, Böckelman kertoo M&M:lle.

Böckelmanin mukaan myös kestävä kuluttaminen ja ruuan ostaminen verkosta on lyömässä läpi toden teolla.

”Samaan aikaan yhä useampi ruoanvalmistaja panostaa ruokahävikin vähentämiseen entistäkin enemmän.”

Työtä riittää edelleen. Luonnonvarakeskus LUKE:n mukaan Suomessa tuhlataan vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa, josta kotitalouksissa syntyvän hävikin osuus on 120–160 miljoonaa kiloa.

Tavoitteet korkealla

Matsmart on Ruotsissa 2014 perustettu yritys, jonka tavoitteena on ostaa tuotteita, jotka muutoin monesti heitettäisiin pois johtuen esimerkiksi sesonkivaihteluista, ylituotannosta, pakkausten vaihtumisesta ja lähestyvistä tai umpeutuneista parasta ennen -päiväyksistä.

Yrityksen visio on olla mukana luomassa maailmaa ilman ruokahävikkiä.

”Tavoitteemme on kaksinkertaistaa pelastetun ruoan määrä Suomessa 2020. Kasvua odotamme uusien tavarantoimittajien lisäksi siitä, että entistä useampi suomalainen haluaa kokeilla hävikkiruoan ostamista”, Böckelman kertoo.

Matsmartin tavoitteena oli Suomen liikevaihdon nostaminen kuuteen miljoonaan euroon vuonna 2019. Se tarkoittaisi 190 prosentin kasvua.

”Loppuvuosi sujui myös erittäin hyvässä kasvussa ja pääsimme hyvin lähelle tavoitettamme, mutta tarkkoja lukuja ei vielä tässä vaiheessa ole kertoa”, Böckelman sanoo.

Markkinointi on kiinteä osa Matsmartin kasvustrategiaa, vaikka yritys ei julkista vuosittaista markkinointibudjettiaan. Markkinointi on Böckelmanin mukaan tällä hetkellä keskittynyt vahvasti digitaalisiin kanaviin, mikä on luontevaa verkkokaupalle.

”Lisäksi teemme säännöllisesti muun muassa radiomainontaa ja tiivistä yhteistyötä vaikuttajien kanssa. Tulemme panostamaan entisestään myös markkinointiin 2020 ja kertomaan hauskalla ja erottuvalla tavalla tärkeästä asiasta eli ruokahävikin vähentämisestä”.

Suomessa Matsmart tekee yhteistyötä muun muassa Pandan, Pauligin, Fazerin ja Eckes-Graninin kanssa.

Koko Matsmartilla työskentelee 130 henkilöä. Yrityksen pääkonttori on Ruotsissa. Toimistoja on lisäksi Suomessa ja Tanskassa. Suomen-tiimissä työskentelee viisi henkilöä, jotka ovat kotoisin Suomesta.