Avidly Oyj:n hallitus on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi VTM Jesse Maulan, 43. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2020. Maula siirtyy Avidlyyn Idean Enterprises -konsernista, jossa hän on yksi perustajista ja toiminut useissa eri johtotehtävissä, viimeksi design-johtajana. Tässä tehtävässä hän on vastannut muun muassa Ideanin 12 designstudion toiminnasta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Maula on erikoistunut digitaaliseen palvelumuotoiluun ja johtamiseen. Hän on asunut viimeiset kuusi vuotta Piilaaksossa ja tehnyt satoja designprojekteja maailman johtavien organisaatioiden, kuten IBM:n, Facebookin ja 23&Me:n kanssa.

”Olen innoissani uusista haasteista. Avidlylla on kunnianhimoinen kasvu- ja kansainvälistymisstrategia, jota on inspiroivaa lähteä toteuttamaan. On myös hienoa päästä tekemään yhteistyötä Avidlyn omien huippuammattilaisten sekä hienon asiakaskunnan kanssa”, sanoo Jesse Maula.

”Loppujen lopuksi Avidlyn uuden toimitusjohtajan hakeminen osoittautui hyvin yksinkertaiseksi, mutta hieman aikaa vieväksi projektiksi. Koko hallitus oli yksimielisesti Jessen palkkaamisen kannalla: hänellä on vahvaa osaamista menestyvän kansainvälisen yhtiön johtamisesta, palvelumuotoilusta, henkilöstöjohtamisesta ja digitalisaatiosta. Toivotan Jessen lämpimästi tervetulleeksi osallistumaan Avidlyn kasvutarinaan”, sanoo Avidlyn hallituksen puheenjohtaja Jari Tuovinen.

Avidlyn väliaikaisena toimitusjohtajana talousjohtajan toimen ohessa työskennellyt Mikko Marttinen lopettaa yhtiössä 31.12.2019.

