Lukuaika noin 2 min

Sosiaalisen median asiantuntijatoimisto Kurio on listattu maailman kolmanneksi luovimmaksi toimistoksi viestintäalalla.

Holmes Reportin juuri julkaisema vuosittainen Global Creative Index -tutkimus järjestää toimistot suhteuttaen kisamenestyksen toimiston kokoon.

EMEA-alueella Kurio on listan ykkönen. Lisäksi Kurion Nesteelle suunnittelema Finlandia by Forest Machines on samaisessa tutkimuksessa nostettu maailman seitsemänneksi menestyksekkäimmäksi kampanjaksi vuonna 2019.

Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas kertoo M&M:lle, että nyt saatu tunnustus kertoo luovuuden, mitattavuuden ja tulosten yhtymisestä sosiaalisessa mediassa.

”Esimerkiksi samassa raportissa maailman 7. menestyneimmäksi kampanjaksi viime vuonna nimetty Kurion suunnittelema Finlandia by Forest Machines tehtiin kokonaan somessa. Sillä saavutettiin 796 prosentin yhteenlaskettu ROMI”, Opas kertoo.

Perinteinen mediakenttä ja samalla markkinointiviestinnän kenttä ovat viime vuosina uudistuneet radikaalisti digitalisaation ja sosiaalisen median merkityksen jatkuvan kasvun myötä.

Sosiaalinen media toimintaympäristönä pitää Oppaan mukaan huolen siitä, että luovuus ei lopu.

”Se haastaa koko ajan miettimään uusia keinoja, kanavia ja toiminnallisuuksia, joilla saadaan haluttu vaikutus aikaan.”

Mikä monimediallisessa maailmassa on luovuuden elinehto?

”Se, että pystyy synnyttämään ideoita, jotka ovat aidosti kaksisuuntaisia. Kauniin tapetin sijaan jotain, minkä ihmiset ottavat omakseen, muokkaavat ja jakavat osana omaa tarinaansa”, kiteyttää Tommi Opas.

Kahdeksatta kertaa julkaistu Global Creative Index analysoi kilpailuihin osallistuneita töitä yli 25 kisasta, jotka keskittyvät viestintään, digitaalisuuteen ja markkinointiin.

Otos koostuu kisoista ympäri maailman, 12 viime kuukauden ajalta. Laskentakaava tulkitsee viestintää laajasti yli erilaisten kategorioiden myös mainontaan keskittyvissä kisoissa kuten Cannes Lionsissa. Arvioissa painotetaan toimistoja, jotka ovat vastanneet kampanjan ideasta.

Kurion tiimi on rakentanut uuden ajan toimistoa useamman vuoden ajan. Oppaan mukaan menestyminen globaalien toimistojen rinnalla kertoo strategian ja suunnan olevan oikealla uralla.

”Perinteestä poikkeava lähestymisemme näkyy paitsi toteutuksissamme myös siinä miten olemme oman koneistomme rakentaneet. Suunta on selvä. Haluamme auttaa asiakkaitamme tekemään luovaa, mitattavaa ja tuloksellista markkinointia ja viestintää sosiaalista mediaa ja digitaalisia kanavia hyödyntäen”, Opas toteaa.

Kurio teki tilikaudella 2018 noin 2,5 miljoonan euron liikevaihdon. Myyntikate oli 1,2 miljoonaa euroa. Kuriossa työskentelee yhteensä 10 asiantuntijaa. Tomiston asiakkaisiin lukeutuvat muun muassa Neste, Fazer, Elisa, Microsoft, Iittala sekä Nokia (HMD Global).