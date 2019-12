Lukuaika noin 3 min

Keväällä lanseeratulla INEZ-kanavalla alkaa ohjelma, jossa liike-elämän ja markkinointialan vaikuttajat keskustelevat modernin markkinoinnin eri ilmiöistä. Ohjelman isäntänä toimii Hasan & Partners Groupin toimitusjohtaja ja vastaava luova johtaja Eka Ruola.

”Agendallani on jo useamman vuoden ajan ollut nostaa markkinoinnin arvostusta ja lisätä keskustelua markkinoinnin merkityksellisyydestä kasvun moottorina. Sitten kun saa tällaisen idean kesällä saunassa ja tulee maininneeksi siitä Duracell-rusakolle nimeltä Heikki Rotko, niin kohta joutuukin jo hommiin”, Ruola sanoo.

Educated Guest -nimisen ohjelman vieraita ovat muun muassa Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen, Keskon markkinointijohtaja Mia Ropponen, Folkin toimitusjohtaja Tommi Laiho ja Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen.

Jaksot ovat noin 20 minuutin porautumisia tiettyyn kunkin haastateltavan erityisesti hallitsemaan aiheeseen. Ne näkyvät sekä televisiossa että sosiaalisessa mediassa.

Ensimmäinen tuotantokausi on kahdeksan jakson mittainen, ja seuraava tuotantokausi ja lisää vieraita aiotaan julkistaa heti keväällä.

Educated Guestin ensiesitys on joulupäivänä 25. joulukuuta kello 12. Jaksot uusitaan useaan kertaan jouluviikon aikana ja ensi vuoden puolella.

INEZin katsojista valtaosa on alle 35-vuotiaita

INEZ profiloituu vahvasti nuorten kanavaksi. Kanavan katsojista lähes 80 prosenttia ovat alle 35-vuotiaita, ja he painottuvat pääkaupunkiseuduille ja yliopistokaupunkeihin.

”INEZin kanavan nuoret katsojat eivät välttämättä henkeään pidätellen odota talk showta markkinoinnista, mutta nyt ensimmäisten jakson kuvauksia seuranneena uskon, että tiivis formaatti, lennokas keskustelu ja puhuttelevat brändit sekä vieraat innostavat myös yleisömme. Sitten taas B2B-agendallemme tämä sopii kuin influensseri instaan”, INEZ Median hallituksen puheenjohtaja ja talk shown tuottaja Heikki Rotko hehkuttaa.

Rotkon mukaan INEZin haluaa tuoda ohjelmissaan esiin teemoja, jotka eivät saa kovin paljon tilaa valtavirtakanavilla. Rotko kertoo M&M:lle, että markkinointiaiheinen ohjelma on jo ennen julkistamistaan herättänyt kiinnostusta siitä kuulleissa alan ammattilaisissa.

”Kaikissa jaksoissa puhutaan digitaalisuuden vaikutuksista markkinointimaailmaan, ja näemme, että se sopii kanavalle hyvin. Mitään yläikärajaa ei ole, ja toki haluamme, että mainostajat löytävät sen iästään riippumatta.”

Rotkon mukaan ohjelman sisältöä tehdään sellaisesta näkökulmasta, että sitä voi käyttää vaikka opetusmateriaalina korkeakouluissa tai lukioissa.

Joulupäivä valikoitui ohjelman ensiesityksen ajankohdaksi harkinnan jälkeen.

”Pitkään mietimme, mihin kohtaan julkaisisimme sen. Joku sen keksi, ja totesimme, että sehän on hyvää aikaa, kun ihmiset vetävät henkeä kiireisen syksyn jälkeen. Tiedotamme ohjelmasta vahvasti sosiaalisessa mediassa, ja uskomme tiedon leviävän leppoisana aikana, jolloin ihmisillä on myös aikaa katsoa ohjelmaa”, Rotko sanoo.

Ohjelma esitetään INEZin televisiokanavalla monta kertaa, ja lisäksi se on katsottavissa netissä ja maksuttomassa INEZ-sovelluksessa. Ohjelma voi löytää välipäivinä lomalaisten katsottavaksi vaikka ulkomailla, sillä sen näkyvyyttä ei ole rajoitettu maantieteellisesti.

Toimitusjohtajan nimitys odotettavissa pian

INEZ aloitti televisiolähetykset tänä vuonna 9. toukokuuta. Rotkon mukaan alkutaipaleella on tapahtunut paljon hyvää, ja kanavalle on haettu optimaalista toimintamallia. Hän kertoo, että alkuvuodesta on tulossa paljon uudistuksia.

Uuden toimitusjohtajan rekrytoiminen kesällä IAB Finlandin toiminnanjohtajaksi siirtyneen Pasi Raassinan tilalle on Rotkon mukaan pitkällä, ja muitakin nimityksiä on odotettavissa alkuvuodesta.

Sekä kohderyhmään kuuluvat katsojat että mainostajat ovat Rotkon mukaan löytäneet uuden kanavan. Esimerkiksi joulun alla INEZ on tehnyt yhteistyötä kauppakeskus Forumin kanssa ja tehnyt lähetyksiä pop-up-studiosta kauppakeskuksesta.