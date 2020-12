Lukuaika noin 4 min

Ravintola-alan kamppailu vaikeana vuonna on saanut paljon julkisuutta. Syyt näkyvyyteen ovat selvät: erilaiset rajoitteet ovat iskeneet kovaa ravintolayrittäjien elinkeinoon, mutta ravintolayrittäjät ovat iskeneet takaisin.

Marraskuun lopussa julkistettiin Anders Westerholmin, Ville Relanderin ja Saku Tuomisen ideoima Raising HEL -liike.

Kolmikon idean pohjalta liikettä perustamaan lähti 12 helsinkiläisravintolaa eli Alexanderplats, Boulevard Social, Bar Cón, Bronda, The Cock, Farang, Finnjävel, Gaijin, Grön, Espa, Kuurna, Levain, Madonna, Maxill, Muru, Nolla, Ora, Palace, Pastis, Savoy, Sikke’s, Story, Sue Ellen, Sushibar+Wine, Ultima, Ventuno, Vinkkeli, ja Way Bakery.

”Alalla on hyvä henki, mutta halusimme vielä enemmän ajaa kaupunkilaisten, Helsingin ja laadukkaiden ruokaravintoloiden etua tässä vaikeassa tilanteessa. Vaikeat ajat tuovat ihmisiä yhteen”, kertoo Anders Westerholm, yksi liikkeen perustajista ja toinen Story-, Bar Cón- ja Sushibar+Wine-ravintoloiden omistajista.

Liike sai lentävän lähdön. Uusia ravintoloita tulee mukaan joka päivä ja ensimmäinen hanke eli joulun lahjakorttikampanja on osoittautunut menestykseksi.

”Kampanjalla oli hyvä ajoitus: pikkujoulugame on aivan sekaisin. Saimme paljon huomiota yhteiselle ulostulolle”, Westerholm sanoo.

”Arvioimme, että kampanja saattaa yli tuplata Storyn lahjakorttimyynnin. Katsotaan vielä, lahjakorttejahan ostetaan enenevissä määrin joulua kohti”, hän lisää.

Westerholm tunnetaan miehenä, jolta ei taisteluhenki lopu. Hän korostaakin, että lahjakortin ostaminen on vasta yksi teko.

”Seuraava asia on, että asiakkaat tulisivat käyttämään näitä kortteja. Alalla nimittäin odotetaan kauhulla tammikuuta: se on normaalistikin vaikea kuukausi ja siihen vielä korona päälle”; Westerholm huokaisee.

Hän on kuitenkin luottavainen.

”Uskon, että ihmiset tunnistavat ne toimijat, joiden palveluiden ääreen on turvallista mennä.”

Raising HEL -liikkeen nimessä tärkeää on kolmen kirjaimen loppuosa. Liikkeen tavoite on olla tekemässä Helsingistä maailman mittakaavassa innostavaa ruokakaupunkia. Tarkoituksena on varmistaa, että pääkaupungin ravintolakulttuurin hyvä kehitys jatkuu tulevaisuudessakin. Tavoite on myös markkinoida pääkaupunkia sekä Suomessa että maailmalla tekojen avulla.

Hanke vahvistaa Helsingin keskustan elinvoimaisuutta

Mukana yhteistyössä on Helsingin kaupunki, joka näkee ravintoloiden ideoiman hankkeen suoraan vahvistavan kaupungin elinvoimaisuutta ja edistävän Helsingin palautumista pandemiasta.

“Ajat ovat tottakai haastavat, mutta valittamisen sijaan haluamme keskittyä innostukseen, tekoihin ja yhteistyön lisäämiseen. On hienoa huomata, että rikas ravintolakulttuuri on tärkeä myös Helsingin kaupungille. On ilo tehdä tätä yhteistyössä heidän kanssaan”, sanoo Saku Tuominen.

“Tämä ei ole pienen piirin hanke. Haluamme auttaa kaikkia Helsingin ravintoloita, sillä eloisa kaupunki on jokaisen etu”, lisää Ville Relander.

Raising HEL viestii pyrkivänsä lisäämään yhteistyötä paitsi ravintoloiden välillä myös ravintola-alan ja muiden toimijoiden kesken. Onnistuminen näkyy jo siinä, miten paljon uusia ravintoloita on liittynyt mukaan ensimmäisellä viikolla.

Kuluvana vuonna jokainen ravintoloitsija on joutunut miettimään strategiansa uudelleen. Raising HEL -liikkeen kaltaiset avaukset ovat vain esimerkki siitä, mitä kaikkea alan yrittäjät pakon edessä keksivät. Anders Westerholm kertoo Story-ravintolan suunnitelleen alkuvuodesta panostavansa jatkossa iltaan, joka normaalitilanteessa on ravintoloiden päivittäisen kilpailun kuumaa aikaa.

Suunnitelma meni uusiksi.

”Koronan aikana olemme kulkeneet mielenkiintoisen matkan. Helmikuussa olimme valmistelleet uuden iltapainotteisen uudelleenbrändäyksen”, Westerholm kertoo.

Sitten korona ajoi koko alan turbulenssiin, kuten Westerholm kuvailee. Storyn taustajoukot se pakotti tutkimaan, miltä tulevaisuus näyttää, ja missä Storyn vahvuudet ovat uudessa tulevaisuudessa.

”Analysoimme tilanteen niin, että on pari trendiä, joissa pitää olla vahvoja: digitaalisuus ja se, että ruokaa syödään enemmän ja enemmän ravintoloiden ulkopuolella.”

Näihin reagoiden Storyssä alkoi uudistus monella osa-alueella. Esimerkiksi ostoprosessia muutettiin sekä ravintolassa (tilausten mahdollistaminen suoraan pöydästä kännykällä) että kotitilauksissa, joiden osalta piti löytää uusia tuotteita.

”Moninkertaistimme pysyvien annosten määrän ja teimme tutkimusta siitä, millaisille annoksille on markkinarakoa”, Westerholm kertaa.

Viimeisimpänä tekona hän itse ryhtyi uudistuksen mannekiiniksi eli veti Woltin kuriirivaatteet päälleen ja alkoi kuljettaa ruokaa asiakkaille.

”Woltillakin innostuttiin. Heillä ei koskaan ole ollut ravintoloitsijaa pistämässä sinisiä päälle ja kuljettamassa annoksia sateessa.”

Ravintola-alan ahdinkoa kuvaa, että on sekä yksittäisiä että yhteisiä hankkeita, joilla yrittäjät taistelevat tulevaisuudestaan. Jos Raising HEL valaa uskoa koko helsinkiläiseen ravintolaelämään, Storyn ja Westerholmin sinnikkyys symboloi yksittäisen yrittäjän taistelutahtoa.

Molemmissa alkaa näkyä varovaisen positiivisia merkkejä, mutta se vaatii työtä ja asiakkaiden tukea.

”Jo ensimmäinen rundi lanseerauksista nosti ulosmyytyä ruoan osuutta yli 1000 prosenttia”, sanoo Anders Westerholm.