Pohjoisessa Suomessa toimiva mediatalo Kaleva Media jakaa alueensa yrityksille 100 000 euron arvosta maksutonta mediatilaa medioissaan. Yhtiön mukaan kampanja ponnistaa sen arvopohjasta ja tukee yrityksiä jälleenrakentamisajalla ja paluussa normaaliin.

Avoin hakuprosessi käynnistyy kampanjan sivuilla tänään 8. toukokuuta.

”Jaamme tukirahaa sellaisille toimijoille, jotka haluavat uudelleen käynnistää liiketoimintaansa ja jotka ovat kärsineet merkittävästi koronakriisin aikana”, asiakkuusjohtaja Katja Hylkilä Kaleva Media B2B Asiakasratkaisuista kertoo.

Käytännössä tuki tarkoittaa saajilleen ilmaista mainostilaa missä tahansa Kaleva Median 15 painetusta lehdestä tai niiden verkkopalveluista. Hylkilä kertoo M&M:lle, että hinta lasketaan asiakkaiden tapauksessa niiden voimassaolevilla sopimushinnoilla.

”Uskon, että tukea hakevat myös monet sellaiset yritykset, jotka eivät ole tähän saakka olleet asiakkaitamme eli joilla ei ole asiakassopimushintoja. Silloin summa lasketaan listahintojen mukaan”, Hylkilä sanoo.

Mainosmyynnin väheneminen koronaviruskriisin myötä on osunut Kaleva Mediaan, kuten muihinkin mediataloihin. Hylkilän mukaan mediatilatuessa ei kuitenkaan ole kyse ensisijaisesti tyhjien mainospaikkojen täyttämisestä.

”Totta kai olemme kärsineet niin kuin varmasti monet muutkin ja jääneet budjetista isolla miinusprosentilla esimerkiksi huhtikuussa ja jo maaliskuussakin. Nämä nyt tarjottavat mediatilat tulevat käyttöön kesä–heinäkuussa, ja on odotettavissa, että inventaaria jää silloinkin niin sanotusti yli. Mutta eihän se muulloinkaan ole loppuunmyyty, vaan mainostilaa on aina. Meillä on huoli talouden elpymisestä, ja haluamme vauhdittaa sitä.”

Hylkilän mukaan mediatalo näkee asiakkaistaan, että niiden rahat käyvät vähiin.

”Vaikka ihmiset alkavat liikkua ja yritykset voisivat alkaa mainostaa, ei raha lähde liikkeelle, jos kassa on tyhjä.”

Mediatilatuki kohdistetaan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin alueen yrityksille, eli paikallisille toimijoille, joiden liiketoiminta tapahtuu kyseisellä alueella.

”Pohjoisen alueen toimijana näiden yritysten selviytyminen ja paluu normaaliin on myös meidän elinehtomme. Haluamme kantaa vastuuta talouden nopeasta elpymisestä. Meidän viestimme yrityksille on, että nyt on aika mennä eteenpäin ja suunnata katseet tulevaan”, Hylkilä sanoo.

Mediatilatuki on osa Kaleva Median Verkkosilta-operaatiota, joka käynnistettiin heti poikkeustilan alussa tukemaan pohjoisen yrittäjiä ja auttamaan heitä selviytymään poikkeustilanteen yli. Apua tarjotaan kolmessa eri muodossa: verkkokauppamahdollisuutena, tavaroiden kuljetuksena ja markkinoinnin asiantuntija-apuna.

Hylkilä kertoo, että yrityksille Verkkosillan kautta tarjottavista palveluista osa on maksuttomia ja osa Kaleva Median liiketoimintaa.

Verkkokaupasta Offerilla-markkinapaikalla Kaleva Media perii vain viiden prosentin käsittelykulun, jolla ainoastaan katetaan kulut. Sen sijaan omien verkkokauppojen tekeminen asiakkaille on liiketoimintaa.

Tavaroiden kuljetusta hoitavat Kaleva Median lehdenjakajat päiväsaikaan Oulussa, Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa. Hylkilän mukaan yrityksiltä kuljetuksista perittävä hinta on niin pieni, ettei siitäkään jää Kaleva Medialle tuloja.

”Se on tarkoitettu siihen, että yritykset, esimerkiksi ravintolat, pystyvät poikkeusaikana toimimaan. Pitkällä aikavälillä se sataa meidänkin laariimme, jos yritykset pysyvät vireinä ja hengissä.”

Markkinoinnin asiantuntijapalveluista kevyt konsultaatio on veloituksetonta, mutta jos asiakkaan kanssa ryhdytään tekemään mainontaa, siitä peritään maksu.

Kaleva Median julkaisuja ovat muun muassa sanomalehdet Kaleva ja Lapin Kansa sekä lukuisat alueen paikallislehdet digitaalisine kanavineen ja palveluineen. Kaleva Mediaan kuuluvat myös ristikko- ja aikakauslehtiä kustantava Kolmiokirja Oy, vaikuttajamarkkinointiin ja sen suunnitteluun erikoistunut Indieplace, Suomen suurin paikallisten tarjousten markkinapaikka Offerilla ja digitaalisen markkinoinnin ja median asiantuntijayritys Pro Ratas.

Kaleva Median palveluksessa työskentelee noin 700 ihmistä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 71,2 miljoonaa euroa.