Lukuaika noin 2 min

Vakavien yhteydenottojen määrä on kasvussa SOS-Lapsikylän alakouluikäisille tarkoitetussa Apuu-chatissa.

Keväällä avattuun Apuu-chattiin on tullut jo yli 9 000 avunpyyntöä lapsilta. Sanaa SOS-Lapsikylän ilmaisesta avusta 7–12-vuotiaille lapsille levitetään nyt koulujen ja Suomen kärkivaikuttajien kautta.

Tubettaja Roni Bäck kertoo joutuneensa nuorena kiusaamisen kohteeksi. Bäck arvioi, että kimmokkeena kiusaajille oli hänen ujoutensa.

“Olin nuorena helppo kohde kiusaamiselle. Minua haukuttiin ja pilkattiin, koska olin ujo. Olisi ollut hienoa, jos itsellänikin olisi ollut paikka, mistä saada silloin apua“, Bäck kertoo SOS-Lapsikylän videolla, joka jaellaan tällä viikolla Suomen alakouluille.

Vakavien yhteydenottojen määrä on kasvussa SOS-Lapsikylän alakouluikäisille tarkoitetussa Apuu-chatissa. Tämä tarkoittaa, että viikoittain joku lapsi ottaa yhteyttä Apuu-chattiin asiassa, joka johtaa rikosilmoitukseen, lastensuojeluilmoitukseen tai yhteydenottoon sosiaalipäivystykseen.

”Vakavimpia tapauksia ovat perheväkivaltatapaukset, väkivaltainen kiusaaminen, akuutit itsemurhatilanteet ja vanhempien päihteidenkäyttö”, Apuu-chatin projektipäällikkö Johanna Virtanen kertoo.

Moni lapsi ei kuitenkaan edelleenkään tiedä, mistä hakea tai saada apua ahdistavassa tai pelottavassa tilanteessa. Itse lastensuojeluun yhteyden ottaminen on lapselle usein liian suuri kynnys ja reagointiajat voivat venyä liian pitkiksi.

”Viikonloppuisin, iltaisin tai lomilla lapsi voi olla yksin vastuussa itsestään, vaikkei niin tietenkään pitäisi olla. On todella tärkeää, että tällaisissa tilanteissa lapsella on keino hakea itselleen apua, jos kotoa sitä ei saa. Apuu-chat tarjoaa tällaisen paikan”, Virtanen kertoo tiedotteessa.

Avuksi tiedon levittämiseen tärkeästä chatista SOS-Lapsikylä on nyt pyytänyt mukaan koulut ja Suomen kärkivaikuttajat. Roni Bäck toimii yhdessä Beata Rodaksen eli “Paqpan” kanssa kasvoina Apuu-chat-kampanjalle.

He ovat yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa tuottaneet videon, jossa he kertovat omista nuoruuden peloistaan ja ohjaavat avun pariin. Video jaellaan kouluihin ja someen viikolla 44. Mukana kampanjassa nähdään myös ElinaSofia, Sari Aalto, Niko Saarinen, Miika Suvanto, Jennaaws ja Äidin puheenvuoron kanavista tuttu “tubeäiti” Inari Fernández.

“Apuu-chatti on mielestäni ideana loistava: anonyyminä voi keskustella ongelmistaan lapsille tuttuun tyyliin. Kynnys hakea apua on laskettu tosi pieneksi - esimerkiksi puhelimitse ongelmien kertominen on paljon vaikeampaa kun chattailu”, Roni Bäck kuvailee.

Beata Rodas eli Paqpa kertoo kärsineensä kiusaamisesta koko nuoruutensa. Hänen onnekseen lähipiirissä oli ihmisiä, jotka olivat valmiita auttamaan ja kannustamaan vaikeina aikoina.

”Jos en olisi saanut tukea läheisiltäni, niin en olisi todennäköisesti koskaan näin aikuisena uskaltanut seurata unelmiani, kuten esimerkiksi tubettajan uraa. On mahtavaa, että nykyään voi netissä puhua anonyymisti jollekin, joka kuuntelee. Siitä olisi ollut minullekin paljon apua nuoruudessani,“ Beata Rodas eli Paqpa kiteyttää.