Lukuaika noin 5 min

Vuonna 2019 Helsinki Design Weekin päätapahtumien näyttelypaikka oli poikkeuksellisessa rakennuksessa Helsingin ydinkeskustassa. Muotoilufestivaali levisi Erottajalle, suojeltuun toimistotaloon. Osoitteessa Erottajankatu 2 sijaitseva ja amerikkalaisen BlackRockin omistama palatsi auttoi rikkomaan muotoiluviikon kävijäennätyksiä.

Vuodelle 2020 se asetti uuden haasteen. Minne viedä päätapahtuma, kun yleisölle pitää tarjota uutta?

Marraskuussa Helsinki Design Weekin perustaja Kari Korkman tiedotti, että uusi näyttelypaikka on löytynyt. Syyskuussa 2020 HDW järjestetään ­remontoidulla Helsingin Olympia­stadionilla, jonka nelivuotinen peruskorjaus valmistuu elokuussa.

Uutuutena vuonna 2020 näyttelyssä on myös ulkopuolinen kuraattori, johon Kari Korkmanin johdolla on saatu kiinnitettyä todellinen huippunimi.

Korkman kertoo, että innoittajana toimi Fiskars Village Art & Design Biennale, jossa oli jo viime syksynä kolme kansainvälistä mainetta saanutta hahmoja kuraattorina eli Jasper Morrison, ­Anniina Koivu ja Jenni Nurmenniemi.

”Halusimme nostaa rimaa. Kun olin päättänyt, että teemme myös Helsinki Design Weekille ison näyttelyn, niin haaste oli se, miten voimme lunastaa odotukset”, Kari Korkman sanoo.

”Helsingin Olympiastadion on lokaationa uskomaton”

Tammikuussa 2020 Korkman kertoo, että keksi nopeasti, ketä pyytää kuraattoriksi Helsinkiin. Vuonna 2020 Helsinki Design Weekin päänäyttelyn kuraattorina toimii hollantilainen Margriet Vollenberg.

Muotoilun maailmassa hollantilainen Vollenberg tunnetaan Ventura Projectsin ja Organisation in Designin perustajana ja johtajana, joka on työskennellyt erityisesti Hollannissa ja Italiassa.

Ventura Projectsin kautta Vollen­berg on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa Milanon designviikonsuosittuja installaatiota. Milanon rautatieaseman yhteydessä oleva kokonaisuus kerää vuosittain jopa 150 000 vierasta.

”Tunnen Karin monen vuoden takaa ja kun hän pyysi minua kuratoimaan Helsinki Design Weekin ohjelman, olin tietysti todella innoissani”, Vollenberg kertoo Markkinointi & Mainonnalle.

Vollenberg on vieraillut Suomessa useasti ja toteaa myös puhuneensa Helsinki Design Weekillä aiemmin. Luonnollisesti hän tuntee suomalaisen muotoilun maailmaa. Hän sanoo tajunneensa heti, että kun paikkana on Olympiastadion, rakenteilla on poikkeuksellinen tapahtumaviikko.

”Suunnittelussani kaikki alkaa kontekstista ja tässä tapauksessa konteksti on se rakennus.”

Tunne, rakennus ja konteksti ovat kolme sanaa, joilla Vollenberg kuvailee myös Salonen jättihanketta Milanon rautatieaseman alla. Vollenbergin Ventura Projects järjestää massiviisen installaatio- ja näyttelytilakokonaisuuden Milanossa nyt jo neljättä kertaa.

Helsingissä selvästi kiinnosti tuttujen taustavoimien lisäksi maailmanluokassakin poikkeuksellinen rakennus.

”Helsingin Olympiastadion on lokaationa uskomaton. Rakennuksen alla paljon uutta ja raakaakin tilaa ja tietysti stadion itsessään on pala historiaa. Jokaisesta ikkunasta näkyy nurmikenttä. Kun otat Olympiastadionin sisällä kuvan, kuva näyttää siltä kuin olisit yhtäkkiä 30-luvulla”, Vollenberg suitsuttaa klassikon arkkitehtuuria.

Hänet julkistettiin Helsinki Design Weekin kuraattorina helmikuun alussa, mutta työ oli tavallaan jo alkanut.

”Vierailin Olympiastadionilla ensimmäisen kerran tammikuun lopulla. Kun astuin ulos ja otin turvakypärän päästäni, pääni oli jo täynnä ideoita”, Vollenberg naurahtaa.

Margriet Vollenbergin innostus lupaa erittäin hyvää Helsinki Design Weekin ja suomalaisen muotoilun ­kannalta. Sen soisi leviävän laajemmallekin yhteiskuntaan ja yritysmaailmaan.

Vollenberg puhuu vahvasti yhdistämisen voimasta. Helsinki Design Weekin teema vuodelle 2020 on nimeltään Sitoutumisen merkit, jolla halutaan selvästi haastaa myös yrityksiä vastuullisuuden hengessä. Niin myös Vollenberg puhuu siitä, millä tavalla hän voisi kuraattorina yhdistää muotoilijoita ja yrityksiä uudella tavalla.

”Se on globaali kysymys. Meidän on tehtävä enemmän ja paremmin yhteistyötä. Sitä haluaisin nähdä tässäkin projektissa enemmän”, Vollenberg sanoo.

Hän painottaa, että kuraattorin rooliin kuuluu erilaisten toimijoiden yhdistäminen.

”Design ja liike-elämä eivät aina vielä puhu samaa kieltä, mutta tarvitsevat toisiaan. Ja se on yksi syy, miksi designviikkoja järjestetään”, Vollenberg sanoo.

”Tarkoituksena on näyttää, mitä design voi toisaalta tehdä paikallisille yrityksille, mutta myös suuressa mittakaavassa koko ihmiskunnalle.”

Margriet Vollenberg muistuttaa, että muotoilijat tarvitsevat yrityksiä ja liike-elämän kontakteja yhtä paljon kuin liike-elämä muotoilua.

”Mestarit ovat suuria, mutta he ovat kuolleita. Nyt on aika löytää uusia kykyjä.”

”Muuten olemme vain taiteilijoita. Mutta muotoilija ei ole taiteilija jo työn luonteesta johtuen: muotoilija vastaa konkreettiseen haasteeseen.”

Urheilun ja designin yhteys historiallinen

Suomalainen muotoilu on hollantilaiselle graafiselle suunnittelijalle ja muotoilun voimahahmolle tuttua. Vollenberg kuvaa, että Suomessa on hyvin samanlainen tilanne kuin maassa, joka on hänelle työn kautta tuttu eli Italiassa.

”Mestarit ovat suuria, mutta he ovat kuolleita. Nyt on aika löytää uusia kykyjä”, Vollenberg linjaa.

Olympiastadion on urheilukansaksi itsensä mieltävien suomalaisten ylpeydenaihe, joka todellakin avautuu uudessa asussaan elokuussa 2020. Toisaalta, suomalaiset ovat myös muotoilukansaa ja siksi HDW:n tiimi ja Margriet Vollenberg uskovat, että edessä on poikkeuksellinen ja maailmanluokan muotoiluviikko.

Urheilun ja designin yhteys on historiallinen. Monet muutkin kuin jonnet eivät muista, että taidelajeissa kilpailtiin olympialaisissa vuodesta 1912 vuoteen 1948. Helsingin stadionin arkkitehti Yrjö Lindegren voitti Lontoon olympialaisissa 1948 taidelajien kaupunkisuunnittelusarjassa kultamitalin, kertoo Helsinki Design Week verkkosivuillaan.

Kari Korkman on useasti todennut, että Helsinki Design Weekistä halutaan tehdä pohjoisen Euroopan johtava muotoilutapahtuma. Kuraattorivalinta tukee tavoitetta.

”Haluamme korostaa kuraattorin roolia. Ihmiset odottavat Helsinki Design Weekiltä kannanottoa, filtteröintiä ja suosittelua”, sanoo HDW:n ohjelmajohtaja Anni Korkman.

”Kyseessä on iso rajauksen laajentaminen, kun haluamme esitellä pohjoiseurooppalaista muotoilua. HDW on aina ollut kansainvälinen, mutta painotus silti vahvasti Suomessa”, kertoo puolestaan Helsinki Design Weeklyn päätoimittaja Ida Kukkapuro.