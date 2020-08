Lukuaika noin 3 min

Fiskars uusi viimevuotisen ykköstilansa Markkinointi & Mainonnan ja Taloustutkimuksen Brändien arvostus -tutkimuksessa.

Mikä tekee Fiskarsista suomalaisten eniten arvostaman brändin?

1. Perinteet

Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys. Eivät Peter Thorwörsten aikoinaan Fiskarsin kylään perustaman masuunin ja sepänpajan jäljet ehkä vuonna 2020 näy päivittäisessä kanssakäymisessä kuluttajalle, mutta perinteet velvoittavat yrityksessä. Fun fact: Fiskars listautui Helsingin pörssiin vuonna 1915.

Brändinrakennus on pitkäjänteistä puuhaa, joten yrityksen vuosirenkaat tuntuvat ja näkyvät brändissä. Se tarkoittaa myös, että ulkoiset kriisit tai sisäiset haasteet eivät romahduta mainetta hetkessä. Kulunut vuosi on ollut vaikea liike-elämässä, ja Fiskars on saanut siitä osansa.

Historia auttaa tässäkin katsomaan tulevaan erilaisella itsevarmuudella, vaikeita vuosia on ollut ennenkin.

Jokainen kuluttaja ei ehkä tätä noteeraa, mutta heinäkuussa nimitetty uusi toimitusjohtaja Nathalie Ahlström on erinomainen valinta. Tulevaisuus on asteen kirkkaampi, kun hän aloittaa tammikuussa 2021.

2. Design ja innovaatiot

Innovatiivinen teollinen muotoilu on Fiskarsille kaikki kaikessa. Designin arvostamisen kulttuuri on syvällä Fiskars Groupissa, jonka brändeistä myös Arabia, Hackman ja Iittala pärjäävät perinteisesti, ja tänäkin vuonna, hyvin Brändien arvostus -tutkimuksessa.

Vaikka maailmantalouden tila kuristaa, designin kautta Fiskarsin voidaan julistaa panostaneen oikeisiin asioihin. Designista Fiskars on voinut kertoa tänä vuonna myös hyviä uutisia.

Kiinnostavin uutinen on palkinto, jonka muotoilujohtaja Petteri Masalinin johtama designtiimi sai aiemmin tänä vuonna.

Red Dot Design Team of the Year -palkintoja annetaan vuosittain maailmassa vain yksi. Viime vuonna sen sai Ferrari, tänä vuonna Fiskars.

Arvostetun palkinnon voitto sinänsä on upea asia, mutta merkittävää on, että sen sai koko tiimi. Fiskarsin palkittu design on joukkueen saavutus, ja Masalin joukkueen johtajana osaa kirittää tiimiä koko ajan uusiin korkeuksiin.

Red Dotin palkintoperusteissa kiitellään tuotteita, joiden muotoilu saa vaikutteita uskottavasti Pohjolan luonnosta ja vastuullisuuteen luottavasta elämänlaadusta. Toisaalta yhtiö ja sen designtiimi saa kiitosta ”loputtomasta innovatiivisesta voimasta”, joka ruokkii intohimoisia asiakkaita, faneja jopa.

Viime tammikuussa Fiskars esitteli historiansa ensimmäisen vaatemalliston Firenzen Pitti Uomo -messuilla. Kovan luokan teolliseen muotoiluun nojaavalle talolle se oli pieni sivuaskel, mutta viestii designin, markkinoinnin ja johdon rohkeudesta ja kokeilunhalusta.

Joskus brändin erinomaisuutta voi mitata sitä sillä, miten yksinkertaiseen elementtiin sen voiman voi riisua. Firenzessä todistettiin, että Fiskarsin tunnistaa oranssista väristä.

3. Laatu

Tänä vuonna Brändien arvostus -tutkimuksessa oli uutena elementtinä VibeVisionin tekemä tunnetutkimus. Sen mukaan Fiskars kirjautti korkeimmat lukemat suomalaisten kuluttajien kohdalla tyytyväisyydessä. 68 prosenttia vastaajista yhdistää Fiskarsiin tyytyväisyyden tunteen.

Tyytyväisyys, joka monilla kirkastunee rakkaudeksi, kumpuaa tämän listan kahdesta ensimmäisestä kohdasta. Laatu on yhdistelmä luotettavaa historiaa ja designia, joka kestää sanan jokaisessa merkityksessä.

Olof Bäckströmin suunnittelemat sakset Fiskars lanseerasi jo vuonna 1967. Vuosikymmenten aikana niistä on kehittynyt globaalisti levinnein suomalainen kuluttajatuote, jota ei uhkaa Apple tai ruostuminen.

Miljardit saksiparit eivät voi olla väärässä: laatu synnyttää luottamusta ja arvostusta. Se on tärkeä muistutus kaikkeen brändinrakennukseen. Brändi koostuu lukuisista tekijöistä, muotoilusta yrityksen maineeseen, mutta mikä valtava voima on sillä, että kuluttaja tarttuu tuotteeseesi silloin, kun se haluaa tehdä yksinkertaisen toimenpiteen ja onnistuu joka kerta.

Historian, designin ja laadun yhdistelmän merkitys havainnollistetaan jokaiselle suomalaiselle yksinkertaisella testillä. Laita silmät kiinni ja ajattele saksia. Mitä näet?