Äänikirjapalvelu Storytel julkaisee tänään maanantaina kahdeksanosaisen Tositarinoita Kakolasta -podcastin, joka perehdyttää kuulijan entisen Turun keskusvankilan eli tuttavallisemmin Kakolan arkeen. Korkeatasoisia radiodokumentteja ovat tarjonneet aikaisemmin lähinnä isot julkihallinnolliset radioyhtiöt, kuten Yle, mutta podcastien kasvava kysyntä on tuonut mukaan myös kaupallisia toimijoita.

Tositarinoita Kakolasta on lajissaan Suomen mittakaavassa harvinaisen kunnianhimoinen tuotanto. Siinä on kiinnitetty erityisen paljon huomiota äänisuunnitteluun, rytmitykseen ja dramaturgiaan. Ohjelmaan on sävelletty tiettävästi ensimmäinen suomalaisen podcastin oma soundtrack. Sävellyksen on tehnyt Ylellä ja Nokialla työskennellyt säveltäjä Arttu Silvast. Myös podcastin tuottaja Joona Haarala on entinen yleläinen.

Silvast on säveltänyt podcastia varten kuusi musiikkikappaletta, joita ohjelmassa varioidaan. Silvastin sävellysten lisäksi ohjelmassa käytetään efektejä, ja äänimaailma on kuunnelmamainen. Podcastin äänimaailman on luonut sound designer Ville Syke.

Turun Kakolanmäellä sijaitsevassa karussa vankilakompleksissa säilytettiin Suomen vaarallisimpia rikollisia 1800-luvun puolivälistä aina vuoteen 2007 asti. Kakolasta on vuosien varrella kertynyt valtava määrä huhuja ja legendoja. Tositarinoita Kakolasta -podcastissa kerrotut tarinat perustuvat kuitenkin todellisiin tapahtumiin eli se on niin kutsuttua true crimea. Kokemuksistaan Suomen kovamaineisimmassa vankilassa avautuvat niin Kakolan entiset vangit kuin vanginvartijatkin.

Podcastin tuotannosta vastaa Suomen Podcastmedia ja sen juontaa Kakolasta tietokirjan kirjoittanut Kakola-museon opas Anu Salminen.

